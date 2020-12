Robert Lewandowski jest już w Dubaju. Nagrał specjalną wiadomość dla kibiców

Robert Lewandowski po świętach Bożego Narodzenia wyleciał do Dubaju. Polak weźmie udział w gali Globe Soccer Awards, na której może otrzymać kolejne indywidualne wyróżnienie.

Lewandowski w Dubaju

W niedzielę rano Lewandowski nagrał wideo na Instagramie. - Witajcie z Dubaju. Gala Globe Soccer Awards rozpocznie się za kilka godzin. Oglądajcie na Tik Toku - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Kilka godzin wcześniej wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać, z kim udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Towarzyszą mu żona Anna oraz współpracownicy: Kamil Gorzelnik, Tomasz Zawiślak i Marcin Kulczyk.

Robert Lewandowski Robert Lewandowski Instagram

Lewandowski w tym roku seryjnie zdobywa indywidualne wyróżnienia. Polak otrzymał najważniejsze nagrody na świecie, FIFA The Best i dla piłkarza roku UEFA, a my wyróżniliśmy go tegorocznej edycji naszego plebiscytu „Ikona Futbolu”. Ale laury dla 32-latka wcale nie muszą się kończyć. Bo niewykluczone, że w jego ręce trafi też trofeum za wygranie plebiscytu Globe Soccer Awards, którego wyniki zostaną ogłoszone na gali w Dubaju.

O przyznaniu wyróżnienia decydują głosowania ekspertów (60 proc.) i kibiców (40 proc.). To drugie już się zakończyło. Wygrał je Cristiano Ronaldo (42 proc. głosów), drugi był Lewandowski (38 proc.), a trzeci Leo Messi (20 proc.).

Transmisja z gali od 15:30 na Eleven Sports 1.