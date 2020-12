Tak Lewandowski przewiózł nagrodę "FIFA The Best" do domu. Potraktował ją jak dziecko [WIDEO]

Robert Lewandowski pokonał Leo Messiego i Cristiano Ronaldo i wygrał plebiscyt FIFA The Best. Ba, zrobił to z dużą przewagą. Zdobył 52 punkty, czyli maksymalną możliwą liczbę. Zgodnie z zasadami, zwycięzca każdej z czterech kategorii (głosowanie selekcjonerów, kapitanów reprezentacji, dziennikarzy i kibiców) otrzymywał po 13 punktów. Polak wszędzie był numerem jeden! Jego gablota z trofeami powiększyła się o kolejną sztukę i jest numerem 49., licząc osiągnięcia klubowe i indywidualne.

Tuż po ceremonii rozdania nagród Lewandowski wrócił z pucharem do domu. Trofeum były przewożone w nietypowy sposób, o czym dowiedzieliśmy się z Twittera Bayernu Monachium.

Gdy już 32-latek trafił do domu, to w końcu mógł się odprężyć na kanapie. Nawet wtedy nie opuścił swojej wymarzonej nagrody.

Historyczne osiągnięcie Lewego

Trofeum Lewandowskiego to najważniejsze indywidualne wyróżnienie dla polskiego piłkarza w historii. W 1974 roku trzecie miejsce w plebiscycie "Złotej Piłki" zajął Kazimierz Deyna, a 8 lat później sukces ten powtórzył Zbigniew Boniek.

