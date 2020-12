Francuzi wybrali najlepszych sportowców. Lewandowski i Świątek w czołówce, ale szerokiej

Wśród mężczyzn wygrał Lewis Hamilton. Brytyjski mistrz Formuły 1 zebrał 1866 punktów. 1660 punktów mniej uzyskał Robert Lewandowski, który był szósty. Kapitana reprezentacji Polski wyprzedzili także tenisista Rafael Nadal, koszykarz LeBron James, skoczek o tyczce Armand Duplantis i kolarz Julian Alaphilippe.

Wśród pań najlepsza była biathlonistka Marta Olsbu Roeiseland. Siódme miejsce zajęła Iga Świątek, zwyciężczyni tegorocznego Roland Garros. W głosowaniu brali udział dziennikarze francuskiego dziennika. "L'Equipe" wybiera najlepszych sportowców roku od 1975 roku.

Lewandowski dopiero szósty

Wcześniej magazyn "France Fooball" postanowił nie przyznawać w tym roku nagrody Złotej Piłki, tłumacząc się pandemią. Wybrano za to "Drużynę Marzeń". Nie było w niej Roberta Lewandowskiego, którego kapituła nie umieściła nawet w gronie 10 zawodników, na których można było głosować na pozycji środkowego napastnika.

Mimo to Lewandowski w tym roku seryjnie zdobywa indywidualne wyróżnienia. Polak otrzymał najważniejsze nagrody na świecie, FIFA The Best i dla piłkarza roku UEFA, a my wyróżniliśmy go tegorocznej edycji naszego plebiscytu „Ikona Futbolu”. Ale laury dla 32-latka wcale nie muszą się kończyć. Bo niewykluczone, że w jego ręce trafi też trofeum za wygranie plebiscytu Globe Soccer Awards, którego wyniki zostaną ogłoszone na niedzielnej gali w Dubaju. Transmisja z gali od 15:30 w Eleven Sports 1.

