Globe Soccer Awards. Lewandowski piłkarzem roku! Kto jeszcze wygrał na gali w Dubaju?

Niespodzianki nie było. To Robert Lewandowski, a nie Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo, odebrał w niedzielę statuetkę najlepszego piłkarza 2020 roku na gali Globe Soccer Awards w Dubaju. - To trofeum bardzo dużo znaczy. Dziękuję trenerowi, kolegom z drużyny, mojej rodzinie, mojej żonie. Ale też mojemu ojcu, którego już z nami nie ma. Nie doczekał moich największych sukcesów, ale patrzy teraz na wszystko z góry - powiedział wzruszony Lewandowski, a po nim pojawił się na scenie jeszcze Ronaldo, który został wybrany najlepszym piłkarzem XXI wieku.

Lewandowski piłkarzem roku! Wzruszony na gali w Dubaju mówił o zmarłym ojcu

Robert Lewandowski z kolejnym trofeum

Robert Lewandowski w tym roku seryjnie zdobywa nie tylko drużynowe, ale też indywidualne wyróżnienia. Polak jeszcze przed niedzielną galą otrzymał najważniejsze nagrody na świecie: FIFA The Best i dla piłkarza roku UEFA, a my - jako Sport.pl - wyróżniliśmy go w tegorocznej edycji naszego plebiscytu "Ikona Futbolu".

Lista laureatów Globe Soccer Awards 2020

Piłkarz roku: Robert Lewandowski

Klub roku: Bayern Monachium

Trener roku: Hansi Flick

Piłkarz XXI w.: Cristiano Ronaldo

Klub XXI w.: Real Madryt

Trener XXI w.: Josep Guardiola

Agent XXI w.: Jorge Mendes

Nagrody specjalne: Gerard Pique i Iker Casillas

Najlepszy klub Bliskiego Wschodu: Al Ahly Kair (Egipt)

