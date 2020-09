David Alaba może odejść z Bayernu Monachium. Miał zbyt wysokie żądania

Jak donosi "Kicker", władzom Bayernu Monachium odpowiada scenariusz, zakładający obecność Davida Alaby w zespole Hansiego Flicka do końca kontraktu zawodnika. Aktualna umowa obrońcy Bawarczyków obowiązuje do końca czerwca 2021 roku i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie ona przedłużona. Mimo ciągnących się negocjacji obie strony wciąż nie znalazły porozumienia.

Zobacz wideo Bayern Monachium zdemolował Schalke. Zobacz skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

David Alaba odejdzie z Bayernu Monachium za darmo? Mistrz Niemiec nie spełni żądań kontraktowych obrońcy

Kilka tygodni temu "Kicker" poinformował, że David Alaba chciałby zarabiać więcej od Roberta Lewandowskiego i zażądał rocznej wypłaty o wysokości 25 mln euro oraz przedłużenia kontraktu do 2025 roku. Władze Bayernu Monachium nie zgodziły się na proponowane warunki i szukały rozwiązania, które zadowoli obie strony. W ostatnich dniach były prezes klubu uznał agenta obrońcy za "chciwą piranię", ponieważ władze Bawarczyków miały złożyć odpowiednią ofertę konkurującą żądaniom piłkarza.

David Alaba w Bayernie Monachium występuje od 2010 roku. W ciągu ostatniej dekady reprezentant Austrii rozegrał 388 spotkań, w których strzelił 31 goli oraz zanotował 49 asyst. Zanim dołączył do pierwszego składu, grał także w drużynach młodzieżowych Bawarczyków.