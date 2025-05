Odpadnięcie w grupie w Turnieju Mistrzyń, finał drużynowego United Cup, półfinał Australian Open, półfinał turnieju WTA 1000 w Dosze, ćwierćfinał WTA 1000 w Dubaju, półfinał WTA 1000 w Indian Wells, ćwierćfinał WTA 1000 w Miami, ćwierćfinał WTA 500 w Stuttgarcie, półfinał WTA 1000 w Madrycie i trzecia runda WTA 1000 w Rzymie. To wszystko dokonania Igi Świątek (5. WTA) podczas trwającej współpracy z Wimem Fissettem, który zastąpił na stanowisku trenera Tomasza Wiktorowskiego pod koniec 2024 roku.

Powiedzieć, że współpraca Igi Świątek z Wimem Fissettem nie przebiega idealnie, to nic nie powiedzieć. Belgijski szkoleniowiec jest regularnie krytykowany w ostatnim czasie i nie brakuje głosów sugerujących, że jeżeli Świątek zanotuje słaby występ na Roland Garros, to pożegna się z posadą.

Dawid Celt trenerem Igi Świątek? "Takim zawodniczkom się nie odmawia"

A kto mógłby zostać trenerem Świątek? W programie "Sportowy Top Tygodnia" w TVP Sport poruszono kandydaturę Dawida Celta, do której odniósł się sam zainteresowany. - Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Pewnie zacząłbym to robić, gdybym taką propozycję dostał. Wiadomo, że to musi wyjść od zawodniczki - podkreślił.

- Takim zawodniczkom się nie odmawia, więc spakowałbym torebkę, plecak. Wziąłbym rakietkę pod pachę, jeszcze pogadał z żoną. Żona też trochę jeździ, więc trzeba byłoby to ogarnąć - mówił z uśmiechem Celt, prywatnie związany jest z Agnieszką Radwańską, która ostatnio jest w sztabie Magdy Linette.

- Na razie nie ma takiego tematu, ale po to się pracuje w tym zawodzie. Trenerzy piłkarscy pracują, żeby prowadzić reprezentację. Ja mam od kilku lat ten zaszczyt, żeby reprezentację prowadzić [kobiet w Billie Jean King Cup - przyp. red.]. Pracuje się też po to, żeby pracować z najlepszymi. Gdyby była taka propozycja, to na pewno bardzo mocno bym ją rozważył - zadeklarował. Odniósł się również do kwestii tego, czy Świątek mu ufa, skoro pracowała z nim przez chwilę gdy była bez trenera.

- To pytanie do Igi. Mamy relację z Igą, wiadomo, jaka ona jest. Gra w reprezentacji, jest w niej ze mną od początku. Znamy się od dawna, trenowaliśmy troszkę razem. Znamy się, tak, mamy jakąś tam relację zbudowaną, ale wszystko wychodzi od zawodniczki - podsumował.

Po turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek nie wystąpi w żadnym turnieju i będzie przygotowywać się do Roland Garros, który będzie rozgrywany w dniach 25 maja - 8 czerwca. Na paryskich kortach polska tenisistka triumfowała w roku 2020 i latach 2022-2024.