FC Barcelona zakończyła mistrzowski sezon porażką 2:3 z Villarrealem. W ostatniej kolejce w miejsce Wojciecha Szczęsnego w bramce wystąpił Marc-Andre Ter Stegen. Za to spotkanie na Niemca spadła krytyka, bo nie zanotował żadnej interwencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny czy ter Stegen? Kibice Barcelony podzieleni? "Zdecydowanie to on powinien być numerem 1"

Kibice podzieleni ws. Ter Stegena po meczu z Villarrealem

Wielu kibiców nie było zadowolonych z postawy kapitana FC Barcelony. "Dlaczego nie możemy mieć normalnego bramkarza?", "Zero instynktu, by wyjść i wybić piłkę. Zero komunikacji z obroną. Zero cech przywódczych" - czytamy. "Nasz pierwszy udany sezon od lat miał miejsce, gdy ter Stegen nie był w podstawowym składzie. To nie przypadek" - pisano.

Część fanów wzięła go w obronę i obarczyła winą defensywę. "Spójrzmy na zespół. [...] Jest bardzo jasne, że to błąd defensywy, a (krytyka - red.) ter Stegena jest przesadzona", "chociaż ter Stegen jest zły, to nie różni się aż tak bardzo od Szczęsnego, a głównym problemem jest obrona" - stwierdzali.

Ter Stegen szczerze nt. mistrzostwa: Ten tytuł jest wyjątkowy

Po spotkaniu Marc-Andre Ter Stegen zabrał głos nt. tego sezonu. - To są chwile, kiedy cieszysz się jak nigdy dotąd. Wygrałem wiele tytułów w tym klubie, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Kiedy grasz co trzy dni, tak naprawdę tego nie zauważasz - oświadczył, cytowany przez serwis Tribuna.com.

Niemiecki bramkarz wystąpił przeciwko Villarrealowi. Warto podkreślić, że Niemiec doznał urazu w pierwszym meczu z tym zespołem. - Czasami historia zatacza koło. Cieszę się, że byłem na boisku i mogłem podnieść ten tytuł - wyznał.

"Byłem oszołomiony nawet w domu"

Jeśli chodzi o taktykę Hansiego Flicka, Ter Stegen wyznał, że Barcelona pod jego wodzą gra bardzo odważnie, ale udało się znaleźć równowagę. - Doprowadziliśmy to do perfekcji, byłem oszołomiony nawet w domu - zakończył.

Zobacz też: Flick zabrał głos ws. ter Stegena. Jaśniej się nie da

W hiszpańskich mediach zastanawiają się, kto będzie bronił w FC Barcelonie. Część kibiców i ekspertów wskazuje na Wojciecha Szczęsnego, który najprawdopodobniej przedłuży kontrakt i wielokrotnie ratował drużynę przed porażkami. Inni uważają, że bez względu na okoliczności Marc-Andre Ter Stegen wróci między słupki. Trzecia grupa uważa, że klub powinien zakontraktować nowego bramkarza, wymieniając m.in. Joana Garcię z Espanyolu.