Oto priorytety kontraktowe Barcelony. Szczęsny na szarym końcu

Wojciech Szczęsny nadal nie przedłużył kontraktu z FC Barceloną, a przecież ten wygasa już 30 czerwca. Bramkarz sam wyjawił światu, że otrzymał opcję przedłużenia go o kolejne dwa lata, ale decyzję musi podjąć wspólnie z żoną i nie chce nic przedwcześnie deklarować. W klubie bardzo chcieliby go zatrzymać, ale mają na głowie też inne sprawy kontraktowe.

FC Barcelona ustaliła priorytety. Są ważniejsi niż kontrakt Wojciecha Szczęsnego

"Gdy koniec sezonu zostanie osiągnięty, kataloński klub musi zająć się przyszłością drużyny" - pisze "Mundo Deportivo" i wskazuje, że Barcelona wskazała czterech zawodników, którym chciałaby przedłużyć kontrakty tego lata. Klub podpisał już nowe umowy z Pau Cubarsim, Pedrim i Gavim, a teraz czas na kolejne gwiazdy.

Najważniejszą jest oczywiście Lamine Yamal, którego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku. Władze klubu, agent piłkarza i oczywiście on sam zgodzili się już na podpisanie nowej umowy, kiedy zawodnik skończy 18 lat w lipcu 2025 roku. Tę sprawę trzeba jeszcze doprowadzić do końca, a więc wciąż zajmuje ona szefów klubu.

Kolejne dwie umowy do przedłużenia również obowiązują do 2026 roku i Barcelona chce je przedłużyć. Chodzi o kontrakty Raphinhy i Frenkiego de Jonga. Pierwszy był absolutnym liderem zespołu, a drugi wreszcie wskoczył na wymagany poziom i nikt już nie chce się go pozbyć. - Chcemy, żeby każdy miał na kontrakcie więcej niż rok, bo na to zasłużyli. Chcemy utrzymać zwycięską grupę - mówił niedawno Joan Laporta.

Kontrakty Yamala, Raphiny i de Jonga są dla klubu ważniejsze niż umowa Szczęsnego, bo każdy z zawodników ma większy potencjał stać się liderem w kolejnych latach. Nie oznacza to jednak, że 35-latka nikt nie chce zatrzymać. "Klub chciałby dać mu roczny kontrakt z opcjami przedłużenia, ale bramkarz jeszcze nie podjął decyzji" - wskazuje "MD".

Warto przypomnieć, że FC Barcelona w sezonie 2024/25 wygrała LaLiga, Puchar Hiszpanii i Superpuchar Hiszpanii, a w Lidze Mistrzów dotarła do półfinału.