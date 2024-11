Frank Lampard wraca! Czekał na to 18 miesięcy

Frank Lampard po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. Najpierw pracował w młodzieżowej drużynie Chelsea, później przez dwa lata prowadził również seniorską ekipę. W międzyczasie był także szkoleniowcem Derby County i Evertonu. Ostatnio zatrudniony był w Chelsea jako tymczasowy trener, a od czerwca 2023 roku był bezrobotny. W roli trenera Lampard nie odniósł żadnych sukcesów. Jego najlepszy rezultat to awans do finału Pucharu Anglii w 2020 roku (porażka z Arsenalem 1:2).

Frank Lampard, legenda Chelsea wraca do pracy. 18 miesięcy i koniec

Teraz Frank Lampard po osiemnastu miesiącach przerwy, wraca do pracy w roli pierwszego trenera. Podpisał dwuipółletni kontrakt z Coventry City. To zespół, który zajmuje dopiero 17. miejsce w Championship (druga klasa rozgrywkowa w Anglii), a w ostatnich czterech spotkaniach zdobył tylko dwa punkty. Nad strefą spadkową ma jednak tylko dwa punkty przewagi.

Na początku listopada tego roku działacze Coventry City podjęli decyzję o zwolnieniu Marka Robinsona z funkcji trenera. Pracował on w klubie przez niemal osiem lat. W tym czasie doprowadził Coventry z czwartej ligi do finału baraży o awans do Premier League, a w poprzednim sezonie dotarł do półfinału FA Cup.

Według informacji "TalkSPORT, drugim kandydatem na stanowisko trenera Coventry City był Holender Ruud van Nistelrooy, który ostatnio przez dwa tygodnie pracował w charakterze szkoleniowca tymczasowego w Manchesterze United.

Frank Lampard był znakomitym środkowym pomocnikiem i wielką legendą Chelsea. W jej barwach zagrał aż 648 spotkań, zdobył 211 bramek i miał 148 asyst! Z Chelsea trzy razy wygrał Premier League, raz Ligę Mistrzów i Ligę Europejską oraz cztery razy FA Cup.

Bilans 46-latka w reprezentacji Anglii to: 106 meczów, 29 goli i 12 asyst.