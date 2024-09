Rywal Kiwiora się skompromitował. Statystyka grozy

Arsenal w wielkim hicie piątej kolejki Premier League rywalizował z Manchesterem City. I po pierwszej połowie mógł być umiarkowanie zadowolony, gdyż prowadził 2:1. Cieniem na tym wyniku kładła się (nieco kontrowersyjna) czerwona kartka dla Leandro Trossarda, która zdeterminowała przebieg rywalizacji w drugiej połowie.

Arsenal zanikł w meczu z Manchesterem City. Kompromitujący występ konkurenta Jakuba Kiwiora

Londyńczycy skupili się na obronie korzystnego rezultatu i grali bardzo, ale to bardzo zachowawczo, zupełnie nie jak pretendent do tytułu mistrzowskiego. Statystyki z drugiej części gry są druzgocące: City miało 90 proc. posiadania piłki, oddało 17 strzałów (dziewięć celnych) i miało 391 podań. Natomiast zespół Mikela Artety był przy piłce przez 10 proc. czasu, oddał jeden strzał (w dodatku niecelny) i wymienił zaledwie 54 podania. Wyjątkowo nie popisali się też poszczególni zawodnicy.

Cały mecz rozegrał Kai Havertz, który miał siać popłoch w defensywie Manchesteru City. Aczkolwiek trudno to zrobić, jeśli na pięć prób podania, żadna nie okazuje się skuteczna. Na szczęście dla Niemca "przebił" go Jurrien Timber, czyli konkurent Jakuba Kiwiora w walce o miejsce w składzie. Holender, który zszedł z boiska w doliczonym czasie drugiej połowy, sześciokrotnie zagrywał do kolegów, lecz ani razu celnie.

Tę statystykę opublikował serwis statystyczny OptaJoe. Okazuje się, że Havertz i Timber są "pierwszymi w historii zawodnikami z pola (od sezonu 2003/04), którzy rozegrali ponad 89 minut w meczu Premier League i nie podali celnie do kolegi z drużyny". "Plan" - gorzko skwitowano ich postawę, ale wydaje się, że i całego Arsenalu.

Arsenal nie imponował, ale o mało nie pokonał Manchesteru City. Po meczu było gorąco

Mimo tak mizernych statystyk londyńczycy mogą czuć ogromny niedosyt. Zwycięstwo wymknęło im się z rąk dosłownie w ostatniej chwili - po zamieszaniu podbramkowym w ósmej minucie doliczanego czasu gry na 2:2 trafił John Stones.

Po ostatnim gwizdku na płycie Ethiad Stadium nie zrobiło się spokojniej. Erling Haaland, który po wyrównującej bramce rzucił piłką w głowę Gabriela Magalhaesa, zaczął szarpać się z Brazylijczykiem. Po chwili rozdzielało ich kilku zawodników, w tym Kiwior. Zresztą Polak został doceniony przez brytyjskie media za swój kilkunastominutowy występ.