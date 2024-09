"Ronaldo nie wie, jak grać w piłkę nożną. Lewandowski potrafił"

Żadnemu kibicowi na świecie nie trzeba tłumaczyć, że Cristiano Ronaldo to żywa legenda piłki nożnej. Podczas ostatnich meczów swojej reprezentacji w Lidze Narodów Portugalczyk strzelił 900. gola w karierze i wszystko wskazuje na to, że nie ma zamiaru się zatrzymywać. Po powrocie do Arabii Saudyjskiej trafia także w barwach Al-Nassr. Mówiąc krótko, w wieku 39 lat Ronaldo przeżywa nie drugą, a trzecią młodość!

Były reprezentant Włoch nie wytrzymał. Tak podsumował Cristiano Ronaldo

Tymczasem w środowisku piłkarskim znajdą się również eksperci, którzy nie mają zbyt dobrego zdania na temat byłego gwiazdora Realu Madryt. Jednym z nich jest Antonio Cassano. 39-krotny reprezentant Włoch niejednokrotnie wbijał szpilki w kierunku Portugalczyka, zarzucając mu przede wszystkim nieumiejętność gry zespołowej. Tym razem nie było inaczej.

Podczas programu "Viva el futbol" 42-latek znów skrytykował Ronaldo. W emocjonalnej wypowiedzi nagle porównał go m.in. do... Roberta Lewandowskiego. - Ronaldo nie wie, jak grać w piłkę nożną. Mógłby strzelić 3000 goli, mam to gdzieś. Higuain, Aguero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimović i Suarez wiedzieli, jak połączyć się z drużyną. Wiedzieli, jak zrobić wiele rzeczy, w przeciwieństwie do Ronaldo, którego jedynym celem zawsze było strzelanie goli - stwierdził Cassano, zarzucając zawodnikowi Al-Nassr samolubność na boisku.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza taka wypowiedź Włocha o Ronaldo. Jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze Cassano nie gryzł się w język. - Ma zasłonięte oczy i myśli, że może grać do 50. roku życia. Drogi Ronaldo, powiem ci jedno: zakończ mistrzostwa świata z wielkim sukcesem. Nie może ciągle wpadać w złość i nie może myśleć, że nadal gra na najwyższym poziomie. Ma takie nieproporcjonalne ego, ale nie jest jak Messi, który może grać również na siedząco. Fizycznie już nie daje rady. Potwierdza, że zawsze na pierwszym miejscu stawia swój egoizm - mówił dosadnie. I można tylko przypuszczać, że obaj panowie nie darzą się zbyt wielką sympatią.

Antonio Cassano odchodził z Realu w lipcu 2008 roku. Rok później w Madrycie zawitał Ronaldo. Oprócz tego w CV włoskiego napastnika znajdziemy także Inter Mediolan, AC Milan czy AS Romę.