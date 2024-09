Sensacyjny gość na hicie Ekstraklasy. Przyłapali go

Lech Poznań przystępował do niedzielnego meczu ze Śląskiem Wrocław poważnie osłabiony. Gospodarze grali bez najlepszego strzelca Michaela Ishaka, który w tym sezonie ekstraklasy już pięć razy wpisywał się na listę strzelców. Zastąpił go będący ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji Filip Szymczak. Poznaniak potwierdził swoją znakomitą formę w 68. minucie. Wówczas sprytnie zachował się w polu karnym i po uderzeniu z półobrotu umieścił piłkę w siatce. Jak się później okazało, była to jedyna bramka w tym meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Zwycięstwo Lecha Poznań na żywo oglądał jego były piłkarz. Poznajecie?

Przy okazji meczu Lecha ze Śląskiem na trybunach Enea Stadion pojawił się wyjątkowy gość. Mowa o Łukaszu Teodorczyku, byłym piłkarzu drużyny z Wielkopolski, a jego zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych na oficjalnym koncie Lecha Poznań. "Cześć Teo" - czytamy w opisie fotografii na Instagramie. Jeden z internautów zażartował sobie z wyglądu byłego reprezentanta Polski. "Dziadek Teodorczyka?" - napisał.

Łukasz Teodorczyk występował w Lechu w latach 2013-14. W tym czasie rozegrał 58 meczów, w których strzelił 28 goli i zanotował 13 asyst. Z "Kolejorzem" sięgnął po mistrzostwo Polski. W trakcie kariery reprezentował również barwy takich drużyn jak Polonia Warszawa, Dynamo Kijów (Ukraina), RSC Anderlecht (Belgia), Udinese Calcio (Włochy), Charleroi SC (Belgia) czy Vicenza (Włochy). Największe sukcesy odniósł w Dynamie oraz Anderlechcie - z tym pierwszym wygrał dwa mistrzostwa kraju, Puchar Ukrainy oraz Superpuchar Ukrainy. Z tym drugim -mistrzostwo Belgii oraz Superpuchar Belgii. Teodorczyk zakończył sportową karierę w listopadzie 2022 roku.

Dzięki wygranej 1:0 Lech umocnił się na pozycji lidera Ekstraklasy, a Śląsk - wciąż czekający na wygraną w lidze - zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Pierwszego zwycięstwa poszuka w sobotę 28 września w Lublinie w starciu z Motorem. Poznaniacy dzień później zagrają z Koroną Kielce. Wcześniej, czyli 26 września, rozpoczną rywalizację w krajowym pucharze, gdzie zagrają z Resovią na wyjeździe. Śląsk, jako były już uczestnik europejskich pucharów, zacznie zmagania w PP od kolejnej rundy.