Stało się. Kluby Polaków spotkała katastrofa. Koniec złudzeń

Nie tak sezon w angielskiej Champioship wyobrażali sobie Krystian Bielik i Michał Helik. W sobotę zakończyła się ostatnia kolejka spotkań i wszystko stało się jasne. Z awansu do Premier League cieszą się Leicester City Jakuba Stolarczyka oraz Ipswich Town. Kluby reprezentantów Polski znalazły się za to po przeciwnej stronie tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Huddersfield i Birmingham poza Champioship. Fatalne wieści dla Polaków

Huddersfield pewne spadku było już przed tygodniem. Klub Michała Helika zgromadził jedynie 45 punktów w 46 spotkaniach i zajął przedostatnie 23. miejsce w tabeli. Gorsze okazało się jedynie Rotherham z 27 punktami. Sam 28-letni obrońca rozgrywał całkiem niezły sezon. Wystąpił w 41 spotkaniach, a w większości pełnił rolę kapitana. Do tego jesienią imponował niezwykłą skutecznością. Strzelił aż dziewięć bramek. To jednak nie wystarczyło, bo cała drużyna spisywała się słabo, a od 6 kwietnia nie była w stanie wygrać meczu.

Do ostatniej chwili o otrzymanie walczyło za to Birmingham City Krystiana Bielika. Aby pozostać w lidze, w ostatniej kolejce musiało pokonać Norwich i liczyć, że punkty w starciu z Hull City zgubi Plymouth. Pierwszą część planu udało się zrealizować. Birmingham wygrało 1:0, ale taki sam wynik zanotowali ich bezpośredni rywale. Ostatecznie Plymouth utrzymało się jednym punktem, a Birmingham (50 punktów w tabeli) zajęło 22. pozycję i w przyszłym sezonie zagra w League One.

Co dalej z Helikiem i Bielikiem? Tak wyglądają rozstrzygnięcia w Championship

Tu rodzi się pytanie o przyszłość Krystiana Bielika. Były pomocnik Arsenalu w Birmingham grał drugi sezon z rzędu. Najpierw dołączył do niego na zasadzie wypożyczenia z Derby County, ale po tym jak ów zespół spadł do League One, odszedł na zasadzie definitywnego transferu. Teraz również może próbować zmienić klub. Problem w tym, że jego statystyki nie są tak imponujące. W 36 meczach nie zdobył ani jednej bramki, ani nie zaliczył asysty. Zebrał za to aż 12 żółtych kartek.

W grze o Premier League nadal pozostają cztery zespoły. Miejsca od trzy do sześć zajęły kolejno: Leeds United, Southampton (z Janem Bednarkiem w składzie), West Bromwich Albion i Norwich. Pomiędzy nimi rozegrane zostaną baraże o ostatnie trzecie miejsce dające awans. Półfinały Leeds - Norwich i West Brom - Southampton zostaną rozegrane 12, 16 i 17 maja.