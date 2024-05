Peszko stworzył potwora. Wieczysta znowu deklasuje [WIDEO]

Wieczysta Kraków kontynuuje wspaniałą serię zwycięstw. Ekipa Sławomira Peszki odniosła czwarte z rzędu wysokie zwycięstwo. Przed tygodniem pokonała na wyjeździe Unię Tarnów aż 5:0. Teraz również zaaplikowała rywalom pięć bramek. Na własnym boisku nie dała szans Wisłoce Dębica.

Wieczysta nie dała szans rywalowi. Sześć bramek w Krakowie

Gospodarze od razu ostro zabrali się do pracy i już po pięciu minutach objęli prowadzenie. Po akcji lewą stroną piłkę w polu karnym otrzymał Dawid Kiedrowicz. 19-latek uderzył bez przyjęcia, futbolówka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Z radości strzelec wykonał aż spektakularne salto. Na kolejne bramki trzeba było poczekać aż pół godziny. Goście z Dębicy niespodziewanie wyrównali za sprawą Damiana Lanuchy, ale już w pierwszej akcji po wznowieniu gry odpowiedzieli piłkarze Wieczystej. Dość szczęśliwie przed bramką znalazł się Karol Danielak. Ubiegł bramkarza i obrońców i wpakował piłkę do siatki. Do przerwy utrzymał się wynik 2:1.

Po zmianie stron Wisłoka nie miała już nic do powiedzenia. Dwie kolejne bramki dla Wieczystej padły dzięki znakomicie wypracowanym stałym fragmentom. Dwukrotnie rewelacyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Rafał Pietrzak. Za pierwszym razem główkował Denys Favorov, a nieco później Konrad Kasolik i było 4:1.

Wieczysta puka do II ligi. Peszko niedługo będzie świętował awans?

W samej końcówce Wieczysta mogła jeszcze bardziej dobić rywala. Manuel Torres był faulowany w polu karnym i sam podszedł do jedenastki. Wykonał ją jednak fatalnie. Strzelił wprost w ręce bramkarza Filipa Kramarza. Chwilę później piłkarze z Krakowa i tak dopięli swego. Długie podanie w pole karne posłał Sasa Zivec, a tam kapitalnie odnalazł się Michał Fidziukiewicz. Sprytnym zwodem minął bramkarza i trafił do pustej bramki, ustalający wynik na 5:1.

Do końca sezonu III ligi pozostało już tylko sześć kolejek. Wieczysta prowadzi w tabeli z dorobkiem 69 punktów i ma ich o 13 więcej niż druga Siarka Tarnobrzeg. Oznacza to, że awans w najlepszym wypadku może zagwarantować sobie już w następny weekend.