Szczęsny naprawdę to zrobił. Nagranie obiegło sieć. Setki tysięcy wyświetleń

Barcelona szalała podczas parady piłkarzy Dumy Katalonii po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Na ulicach zebrały się tłumy kibiców, które śpiewają i cieszą się razem z drużyną. Nie zabrakło przyśpiewek o Wojciechu Szczęsnym, którego nazywają palaczem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny z rodzinami po El Clasico. Ekskluzywne obrazki

Wszyscy w Barcelonie wiedzą, że Szczęsny pali papierosy

Wszyscy w drużynie się z tego śmieją, nawet Hansi Flick, który na jednej z konferencji prasowej wykonał gest palenia. - Ma świetną osobowość, jest bardzo pozytywny, zachowuje spokój. To dla nas oczywiście bardzo dobrze. Czasem sobie trochę zapali, ale taki po prostu jest. Nigdy wcześniej go nie widziałem, ale jest w odpowiednim wieku i bardzo zrelaksowany - wyznał Niemiec, cytowany przez "Sport".

Taki sam gest wykonał prezydent FC Barcelony - Joan Laporta w kierunku Polaka po jednym z meczów. "Nie wiemy, czy prosił go o papierosa, czy o to, co zamierza robić w szatni, ale ten żart bez wątpienia pokazuje, jak świetna atmosfera panuje między piłkarzami drużyny a prezydentem Dumy Katalonii" - pisali dziennikarze eldesmarque.com.

Nawet po meczu z Espanyolem, który dał Barcelonie upragnione mistrzostwo Hiszpanii, viralem stało się zdjęcie bramkarza z cygarem w ręku. "Wojciech Szczęsny cieszy się emeryturą" - napisał oficjalny profil klubu w serwisie X.

Szczęsny zaskoczył młodszego kolegę. Kamery wszystko nagrały

Szczęsny palił również w autokarze podczas mistrzowskiej parady, co uchwyciły kamery relacjonujące to wydarzenie. Szerokim echem odbiło się ujęcie, kiedy po zapaleniu elektronicznego papierosa bramkarz zwrócił się do jednego ze swoich kolegów.

Dokładnie nie widać, co Wojciech Szczęsny zrobił z ręką po zaciągnięciu się papierosem, ale jego skinienie wygląda, jakby zaproponował Marcowi Bernalowi papierosa. Nagranie obiegło serwis X, a komentujący nie mają wątpliwości. "Wojciech Szczęsny do Marca Bernala: 'Palisz?'" - pisze BarcaInfo, "Szczęsny zaproponował Bernalowi zaciągnięcie się, ale ten odmówił", "Szczęsny częstuje Marca Bernala papierosem" - piszą inni użytkownicy, którzy udostępnili nagranie.

Zobacz też: Niewiarygodne, co zrobił Szczęsny podczas mistrzowskiej fety. Wszystko nagrali

Na tym krótkim wideo widać, że piłkarz od razu odmawia Polakowi, uśmiechając się przy tym. Sytuacji przyglądał się Gerard Martin, który ze śmiechem patrzył w kierunku swojego klubowego kolegi. Warto przypomnieć, że Marc Bernal ma siedemnaście lat.

Nałóg Wojciecha Szczęsnego stał się memem m.in. w Hiszpanii, ale sam zawodnik jest świadom, że ten nałóg nie jest dobry, co podkreślił w jednym z wywiadów dla ESPN. "W kilku aspektach nie potrafię być przykładem, ale staram się być najlepszą wersją siebie i staram się dawać właściwy przykład moim kolegom z drużyny, młodym dzieciakom, które nas oglądają. Ale wspominając o paleniu, proszę, nie naśladujcie mnie i nie róbcie tego" - dodał. - Dla każdego, kto ogląda: "nie róbcie tego, co ja zrobiłem" - zaapelował.