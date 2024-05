Xavi podał skład Barcelony na hitowy mecz! Wiemy, co z Lewandowskim

Po wielu latach przerwy Barcelona wreszcie dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu z PSG (3:2) wydawało się, że drużyna Xaviego awansuje do kolejnego etapu. Brutalna weryfikacja nastąpiła w rewanżu u siebie. Po czerwonej kartce dla Araujo paryżanie wygrali aż 4:1. Następnie Barcelona w El Clasico przegrała 2:3 z Realem Madryt, przez co pozbawiła się realnych szans na ponowne zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Arcyważny mecz Barcelony. Rywale to rewelacja sezonu

Obecnie Katalończycy walczą o zajęcie drugiego miejsca. Cegiełkę do realizacji tego planu dołożyli po poniedziałkowym meczu z Valencią, który wygrali 4:2. Kapitalny mecz rozegrał Robert Lewandowski. Polak ustrzelił hat-tricka, a szczególnie bramka zdobyta z rzutu wolnego była niebanalnej urody. - Jestem bardzo zadowolony z Roberta. Chce mu się, ma odwagę, jest dla nas bardzo ważny. Dziś jego akcje dają nam trzy złote punkty - rozpływał się Xavi nad 35-latkiem.

W sobotę 4 maja Barcelona zagra na wyjeździe z Gironą w 34. kolejce La Liga. Będzie to bardzo ważne spotkanie, dlatego że zespół Michela z 71. punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc dwa oczka właśnie do drugiej Barcelony. Pomiędzy obiema drużynami rozegra się walka o wicemistrzostwo. Tytuł najpewniej zgarnie rozpędzony Real Madryt, który zebrał już aż 84 punkty.

Girona to rewelacja tego sezonu. Od sierpnia długo utrzymywała się na pierwszym miejscu w lidze, ale w końcu złapała zadyszkę. Mimo to najprawdopodobniej zakończy zmagania w pierwszej trójce i w kolejnym sezonie zobaczymy ją w Lidze Mistrzów. To wielki, wręcz sensacyjny sukces dla katalońskiego klubu. Co więcej, w rundzie jesiennej Girona ograła Barcelonę na wyjeździe 4:2. Jak będzie tym razem?

Taki skład Xavi wystawił na Gironę. Nie mogło zabraknąć Lewandowskiego

Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem w mediach społecznościowych Barcelony pojawił się wyjściowy skład, na jaki zdecydował się Xavi. Trener Barcelony raczej nie zaskoczył żadnym sensacyjnym wyborem.

Marc-Andre ter Stegen - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Joao Cancelo - Ilkay Gundogan, Andreas Christensen, Sergi Roberto - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Robert Lewandowski.

Spotkanie Girona - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę 4 maja o godz. 18:30. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy!