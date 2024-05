Wygrali Puchar Polski, a tu nagle takie słowa. Trzęsienie ziemi w Wiśle?

- Wisła była dzisiaj od nas lepszym zespołem. Od początku grała lepiej. W pewnym momencie strzeliliśmy gola i wydawało się, że zostanie tak do końca. Niestety się nie udało. Jesteśmy rozczarowani i mogę tylko przeprosić naszych kibiców - mówił rozgoryczony Kami Grosicki tuż po czwartkowym finale Pucharu Polski. Pogoń Szczecin nie zdobyła trofeum na własne życzenie. W ostatniej akcji drugiej połowy Wisła Kraków zdobyła bramkę wyrównującą autorstwa Eneko Satrusteguiego, a ostateczny cios na początku dogrywki zadał Angel Rodado.

I-ligowiec sięgnął po Puchar Polski dzięki bramkom dwóch Hiszpanów. Nie od dziś wiadomo, że w ostatnich latach w Wiśle powstała kolonia piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego, którzy chętnie przybywali do naszego kraju. Wszystko za sprawą pracy ich rodaka Kiko Ramireza który od grudnia 2022 roku jest dyrektorem sportowym. Gdyby tego było mało, trener krakowskiej drużyny - Albert Rude - także jest Hiszpanem. To sprawia, że nawet tamtejsze media nadały polskiemu klubowi miano "Hiszpańskiej Wisły".

Za kadencji Kiko Ramireza do klubu trafiło wielu pożytecznych zawodników, którzy teraz stanowią o sile drużyny. Hiszpan niemal przez cały 2017 rok był również trenerem Wisły. Kibice bardzo radośnie zareagowali na powrót do klubu po pięciu latach. Obecny kontrakt 53-latka obowiązuje do 30 czerwca tego roku. Czy po wygaśnięciu umowy Ramirez znów opuści Polskę? Swoje plany na przyszłość zdradził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Zrealizowałem tym samym niejako 50 procent tego, co sobie założyłem. Druga część to będzie powrót Wisły do Ekstraklasy. I dopiero gdy to również zrealizujemy, to zastanowię się poważnie i rozważę, czy odejść, czy kontynuować pracę tutaj, czy wrócić do trenowania. Cały czas uważam się przede wszystkim za szkoleniowca - powiedział, po czym dwukrotnie powtórzył wypowiedziane słowa. - Przyszedłem do Wisły z powodu konkretnej sytuacji klubu. W oczywisty sposób moja praca jest niełatwa. Moja rodzina też ma swój głos w tej sprawie. Podkreślę raz jeszcze: w dniu, w którym awansujemy do Ekstraklasy, podejmę decyzję o przyszłości - dodał.

Carlitos wróci do Wisły?

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiły się pogłoski o powrocie Carlitosa do Wisły Kraków. Obecnie hiszpański napastnik występuje w kazaskiej FC Astanie, do której trafił na początku marca tego roku. Z informacji Kiko Ramireza wynika, że powrót Carlitosa do Polski nie jest wykluczony. - Co do Carlitosa, to opuści on Astanę. Stanie się wolnym zawodnikiem, więc teoretycznie jest taka możliwość. To snajper, a takich nie jest łatwo przecież znaleźć. Decyzję ostateczną w takich sprawach musi jednak podejmować trener. Natomiast nad kwestiami finansowymi kontrolę ma prezes klubu - powiedział wprost.

Obecnie Wisła Kraków po 30 rozegranych meczach ma na koncie 49 punktów i zajmuje piąte miejsce, które umożliwia grę w barażach. W poniedziałek zespół Alberta Rude zagra z Zagłębiem Sosnowiec.