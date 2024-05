Piłkarze pierwszoligowej Wisły Kraków w czwartkowe popołudnie cieszyli się ze zdobycia piątego w historii klubu Pucharu Polski. Krakowianie pokonali po dogrywce 2:1 (1:1) czołową drużynę ekstraklasy - Pogoń Szczecin. Drużyna trenera Alberta Rude miała sporo szczęścia, bo dogrywki doprowadziła dopiero w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy.

Konrad Komarczuk zakpił z Wisły Kraków

Finał Pucharu Polski skomentował Konrad Komarczuk, prezes zarządu Fortuny, sponsora tytularnego rozgrywek. Wbił szpilkę w kierunku Wisły Kraków.

- To był wspaniały mecz. Powiem szczerze, że w pierwszej połowie było trochę mniej emocji, ale już końcówka drugiej połowy była wspaniała. Zwłaszcza ostatnie siedem minut. Wisła Kraków to klub, który zawsze walczy. Kłopoty, które miała, nie zabiły klubu, ale go podniosły. Wspaniały klub, wspaniały mecz. Szkoda tylko, że z Krakowa - powiedział Konrad Komarczuk na antenie Polsatu.

Wypowiadając ostatnie zdanie, delikatnie się uśmiechnął. Nawet jeśli to był żart, to mało śmieszny.

- I jak my się mamy w tej pierwszej lidze czuć sprawiedliwie traktowani - napisał na Twitterze użytkownik Krolik. Nieprzychylnych komentarzy od kibiców Wisły było całe mnóstwo.

Do słów Komarczuka odniósł się też Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.

- Nie róbmy afery, Pan Prezes po prostu zmartwiony, gdyż wiedział, że nie wyrobi się na fetę na rynku - napisał z uśmiechem.

Wisła Kraków teraz będzie walczyć o awans do ekstraklasy. Na bezpośredni awans ma tylko matematyczne szanse, bo cztery kolejki przed końcem sezonu ma aż dziesięć punktów do drugiej Arki Gdynia i prowadzącej Lechii Gdańsk.

Wisła Kraków ma jednak szanse na baraże, w których zagrają zespoły z miejsc 3-6. Drużyna Rude jest na piątej pozycji, ma 49 punktów, tyle samo co szósty Górnik Łęczna i siódmy Motor Lublin.