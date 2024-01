Spełnia się czarny scenariusz. Klopp to początek. "Koniec ery"

Kończy się pewna era w Liverpoolu. Po dziewięciu latach z klubu odejdzie Juergen Klopp, który prowadził drużynę w ponad 450 meczach i wygrał siedem trofeów. Niemiec ogłosił decyzję 26 stycznia w specjalnym nagraniu opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych. - Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Po tym, co tutaj przeżyliśmy przez ponad osiem lat, poczułem, że warto będzie się zatrzymać - powiedział Klopp.

"To, co cieszy wyjątkowo, to szczerość Kloppa. Nie mówił o potrzebie nowych wyzwań, nie próbował wskrzeszać w sobie pokładów energii, odgrywać roli wiecznie uśmiechniętego, który lada moment wróci i dostarczy nam kolejnej energetycznej pigułki" - piszą we wspólnym tekście Dawid Szymczak oraz Piotr Wesołowicz, dziennikarze Sport.pl. Jaka może być najbliższa przyszłość Liverpoolu, już po odejściu Kloppa?

Gwiazdy Liverpoolu pójdą za Kloppem? "Będą czuli, że są mu to winni"

To był jeden z tematów rozmowy w BBC Radio Live 5. Chris Sutton, były piłkarz Chelsea czy Aston Villi uważa, że za decyzją Kloppa może pójść kilku piłkarzy Liverpoolu. - Niektórzy mogą poczuć, że to czas na odejście. Klopp był w Liverpoolu od lat. Zawodnicy, których sprowadził, będą czuli, że są mu to winni. Będą chcieli teraz wygrać wszystko. Virgil van Dijk, Andrew Robertson czy Mohamed Salah wyglądają na takich, którzy mogą odejść latem. Byli częścią tej podróży pod wodzą Kloppa, ale mogą poczuć, że to czas na coś nowego - powiedział.

- To prawdopodobnie koniec pewnej ery, nie tylko dla Kloppa, ale też dla niektórych zawodników. Wielu piłkarzy poczuje z nim więź i może pomyśleć "nie można się kłócić z tym, że to właściwy czas na odejście i to naturalny moment, by odejść". Jeśli Liverpool straci Salaha i van Dijka, to będą to dwa duże ciosy - dodał Sutton. Van Dijk przyznał w wywiadzie dla "The Times", że nie wyklucza odejścia latem z Liverpoolu. - Nie mogę teraz zbyt wiele na ten temat powiedzieć. Jestem ciekaw, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Dopiero gdy wszystko zostanie ogłoszone, to zobaczymy, jaka będzie nasza sytuacja - tłumaczył.

To on zastąpi Kloppa w Liverpoolu? "Jak poradzi sobie z przeciwnościami losu?"

BBC uważa, że głównym kandydatem do zastąpienia Kloppa w Liverpoolu jest Xabi Alonso, obecny trener Bayeru Leverkusen. Czy to dobry wybór? - Problem w tym, że Alonso to dopiero debiutant. Zastanawiam się, czy nie stwierdzą w klubie, że nie ma za sobą długiego stażu pracy. W tej chwili Alonso idzie dobrze, ale nie oczekuje się od Bayeru, że wygra Bundesligę. Jak poradzi sobie z przeciwnościami losu, wchodząc do Liverpoolu, jeśli jego przygoda nie zacznie się dobrze? Klopp miał za sobą siedem lat pracy w Dortmundzie, gdzie dokonał niesamowitych rzeczy, doświadczył wszystkiego - mówi Sutton.

- Nigdy nie będziesz miał drugiego Kloppa. On osiągnął taki poziom, wręcz zdobył górski szczyt. Klopp zmienił sposób bycia Liverpoolu, przyniósł filozofię heavy metalowego futbolu. Ciekawie będzie zobaczyć, jak pójdą naprzód. To będzie wielka przebudowa, co pokazuje liczba odchodzących osób, które chcą czegoś innego w karierze: dyrektor sportowy, jego sztab - dodaje Conor Coady, obrońca Leicester City w BBC Radio Live 5.

Liverpool wciąż pozostaje w grze o cztery trofea w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Juergena Kloppa jest liderem Premier League, awansował do 1/8 finału Ligi Europy i piątej rundy FA Cup, a w finale Pucharu Ligi Angielskiej zmierzy się z Chelsea.