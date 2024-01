Po dziewięciu latach Juergen Klopp rozstaje się z Liverpoolem. Niemiec ogłosił swoją decyzję 26 stycznia, a w specjalnym nagraniu przekazał, że "kończy mu się energia do pracy". - Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Oczywiście to wyjaśnię, przynajmniej spróbuję wyjaśnić. Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Zasygnalizowałem to władzom klubu już w listopadzie - powiedział Klopp. Od tego momentu ruszyła oczywiście lawina spekulacji odnośnie potencjalnego następcy Kloppa na Anfield Road.

"Odejście Juergena Kloppa - a w zasadzie forma i szczerość, z jaką ogłosił swoją decyzję trener Liverpoolu - mimo wszystko krzepi. Oto wulkan energii, człowiek z niegasnącym uśmiechem, również ma prawo być wyczerpany. A przyznanie się do słabości oznacza wielką moc. Zrobił to w swoim stylu. Bez błyskających fleszy i dziesiątek mikrofonów" - pisali Dawid Szymczak i Piotr Wesołowicz, dziennikarze Sport.pl. Co prawda Klopp zapowiedział rok przerwy od pracy, natomiast jaki może być jego kolejny krok?

Klopp jednak szybko wróci do pracy? "On jest tym jedynym"

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Klopp może wrócić do pracy w roli trenera w Hiszpanii, która, zgodnie z doniesieniami, miała go kusić od dłuższego czasu. Tam bardzo Niemca chciałaby zatrudnić FC Barcelona. Zdaniem wspomnianego źródła, Klopp znajduje się na szczycie listy życzeń Barcelony. "On jest tym jedynym. Klopp od lat jest marzeniem prezesa Joana Laporty. Klub jest przekonany, że jeśli pójdzie na całość, to ten ruch jest wykonalny" - czytamy w artykule "Sportu".

Obecnie Barcelona daje sobie dwa-trzy tygodnie na podjęcie decyzji, jaką drogą zamierza podążać w najbliższych miesiącach, które będą zwieńczeniem drugiej kadencji Laporty w Barcelonie. Jedną z nich jest zatrudnienie młodego, obiecującego trenera, który zechce objąć ambitny projekt w Katalonii. Tutaj na liście są tacy kandydaci, jak Michel (Girona), Roberto De Zerbi (Brighton), Mikel Arteta (Arsenal), Thiago Motta (Bologna), Sergio Conceicao (Porto) czy Rafael Marquez (Barca Atletic). Druga droga zakłada angaż sprawdzonego trenera, z dużym nazwiskiem. I kimś takim byłby właśnie Klopp.

"Sport" zwraca uwagę, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, Barcelona może mieć argumenty do tego, by Klopp odłożył plany o roku przerwy na później. Problemem może jednak być fakt, że klub może potrzebować rewolucji, a wtedy do pozyskania środków potrzebne będą sprzedaże. "Wiele rzeczy musi się wydarzyć, aby dotrzeć do tego punktu" - pisze kataloński dziennik.

To koniec Xaviego w Barcelonie. "Miałem to postanowione"

O zmianie trenera w Barcelonie przed startem nowego sezonu dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej po przegranym 3:5 meczu przez Barcelonę z Villarrealem. - Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni, bo ostatnio graliśmy pod dużą presją. Nie chcę być problemem, zawsze chciałem być rozwiązaniem - tłumaczył Xavi. Trener Barcelony przekazał też tę decyzję piłkarzom, a bardzo emocjonalnie na słowa Xaviego miał zareagować Robert Lewandowski.

Barcelona zajmuje czwarte miejsce w lidze hiszpańskiej z 44 punktami i traci 11 do prowadzącej Girony. W 1/8 finału Ligi Mistrzów zespół prowadzony przez Xaviego zagra z Napoli.