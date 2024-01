Wariactwo w Liverpoolu po decyzji Kloppa. Wzrost o 40700 procent

W piątek przed południem Liverpool wydał szokujący komunikat, w którym poinformował, że Juergen Klopp opuści klub po zakończeniu obecnego sezonu. Była to informacja tym bardziej szokująca, że kontrakt niemieckiego szkoleniowca ważny jest do czerwca 2026 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Najlepszy tegoroczny wynik w Europie Ewy Swobody. "Kocham halę, hala kocha mnie"

Razem z Kloppem Liverpool opuszczą jego asystenci Pepijn Lijnders i Peter Krawietz oraz dyrektor sportowy Joerg Schmadtke. - Rozumiem, że dla wielu z was to ogromny szok. Oczywiście mogę to w jakiś sposób wyjaśnić, a przynajmniej spróbować - powiedział Niemiec w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych klubu.

- Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Po tym, co tutaj przeżyliśmy przez ponad osiem lat poczułem, że warto będzie się zatrzymać. Przez ostatnie lata mój szacunek i miłość do Liverpoolu rósł z każdym kolejnym miesiącem - dodał Klopp.

- Zasygnalizowałem to władzom klubu już w listopadzie. Zawsze myślimy o wielu sprawach z wyprzedzeniem. Rozmawialiśmy o letnim okienku transferowych, potencjalnych ruchach, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że nie jestem pewien, czy będę wtedy trenerem Liverpoolu. W pierwszej chwili byłem zaskoczony tą myślą, ale potem stwierdziłem, że to całkiem możliwe - podsumował.

Kosmiczne ceny na ostatni mecz Kloppa w Liverpoolu

Ostatni ligowy mecz Kloppa w roli trenera Liverpoolu odbędzie się 19 maja. To wtedy w ostatniej kolejce Premier League Liverpool podejmie Wolverhampton. Chociaż do spotkania zostały prawie cztery miesiące, to już można kupić na nie bilety.

Można tego dokonać na portalach, które zajmują się odsprzedażą wejściówek z czarnego rynku. Na nich ceny biletów na mecz Liverpool - Wolverhampton sięgają kosmicznych wręcz cen.

Wejściówki na trybunę główną, na sektor L5, który sytuowany jest tuż za ławką rezerwowych Liverpoolu kosztują blisko 25 tys. funtów! Sam bilet kosztuje 18 tys. funtów, jednak do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT oraz wysoką opłatę rezerwacyjną.

Co ciekawe, bilety na te miejsca sprzedawane przez klub kosztują raptem 60 funtów. Oznacza to, że portale zajmujące się czarnorynkową sprzedażą mają aż 40700 proc. przebitki! Portale oferują też inne bilety, na gorsze miejsca. Te wyceniane są na dwa tys. funtów przed doliczeniem podatku oraz opłaty rezerwacyjnej.

Mecz z Wolves może być dla Liverpoolu wyjątkowy nie tylko ze względu na decyzję Kloppa. Po tym spotkaniu "The Reds" mogą świętować mistrzostwo Anglii. Po 21 kolejkach Premier League Liverpool jest na pierwszym miejscu w tabeli i pięcioma punktami przewagi nad Manchesterem City, który rozegrał o jeden mecz mniej. Liverpool jest też w finale Pucharu Ligi, 5. rundzie Pucharu Anglii i 1/8 finału Ligi Europy.

Klopp trenerem Liverpoolu został w październiku 2015 r. Na Anfield Road zdobył mistrzostwo Anglii (2020 r.), Puchar Anglii (2022 r.), Puchar Ligi (2022 r.), Superpuchar Europy (2019 r.) i Klubowe Mistrzostwo Świata (2019 r.). W 2019 r. Klopp doprowadził Liverpool do triumfu w Lidze Mistrzów, a w jej finałach zagrał też w 2018 r. i 2022 r. W 2016 r. zagrał również w finale Ligi Europy.