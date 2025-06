Milik zdecydował, gdzie chce grać! "Decydujący dla kariery"

7 czerwca 2024 r. - to data ostatniego oficjalnego spotkania z udziałem Arkadiusza Milika. Napastnik Juventusu wyszedł wtedy w wyjściowym składzie Polski na sparing z Ukrainą. W piątej minucie Milik musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, która potem wykluczyła go na cały sezon 24/25. - Nikt nie będzie rozpaczał. Kibice zawsze byli sceptycznie nastawieni do Milika ze względu na jego liczne kontuzje - mówił włoski dziennikarz Mirko Di Natale. Jaki będzie kolejny krok Milika w karierze?

Oto plan Milika na letnie okno transferowe. "Gdziekolwiek zabierze go rynek"

Serwis ultimejuve.it informuje, że Milik zamierza odejść z Juventusu, by w końcu grać regularnie - w Turynie nie może na to liczyć. Dawniej interesowała się nim Fiorentina, Bologna czy Torino, a teraz wypożyczenie wydaje się być najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. "Milik ma jasny plan: chce grać, gdziekolwiek zabierze go rynek. Arkadiusz woli pozostać we Włoszech, będąc otwartym na każdą opcję. Milik wie, że sezon 2025/26 będzie decydujący dla jego kariery" - czytamy w artykule.

Warto dodać, że Juventus przedłużył kontrakt z Milikiem do czerwca 2027 r., a w nim udało się porozumieć co do obniżki wynagrodzenia. Wcześniej Milik zarabiał 3,5 mln euro, a teraz będzie inkasował około 1,8 mln. "Pomimo trudności Milik nie poddaje się: jego celem jest powrót do wyjściowego składu, o czym świadczy determinacja na treningach" - dodaje ultimejuve.it.

Pewne jest, że Milik nie zostanie uwzględniony przez Juventus na Klubowe Mistrzostwa Świata, gdzie zespół Igora Tudora zagra z Al Ain, Wydad Casablanca oraz Manchesterem City. Nowym dyrektorem generalnym Juventusu został Damien Comolli, co wzmacnia niepewność wokół Milika. "Juve dąży do przerzedzenia składu. Milik może być kartą przetargową, by sfinansować nowe transfery" - piszą włoskie portale.

Jeżeli Milik odejdzie z Juventusu na wypożyczenie, to sytuacja klubu w kontekście napastników nadal jest niejasna. Niewykluczone, że z Juve odejdzie Dusan Vlahović, a poza tym nie wiadomo, czy uda się przedłużyć wypożyczenie Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. W medialnych plotkach z Juventusem łączy się Jonathana Davida, do niedawna związanego z Lille.

Milik trafił do Juventusu w sierpniu 2022 r., najpierw na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia, a potem został wykupiony za około osiem mln euro. W barwach Juventusu Milik zagrał 75 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował dwie asysty.