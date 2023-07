Gra dla Polski i został wyróżniony. Angielski gigant otwiera mu drzwi do pierwszej drużyny

Kariera Maxiego Oyedele, który od dziecka pozostaje związany z Manchesterem United, nabiera rozpędu. W maju 2021 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z angielskim klubem. Najpierw występował w młodzieżowych drużynach z Old Trafford, po czym w styczniu 2023 roku trafił na wypożyczenie do Altrincham FC, zespołu z National League, czyli piątego poziomu rozgrywkowego. W jego barwach rozegrał 12 meczów, w których zdobył cztery bramki. Po sezonie wrócił do Manchesteru, a jego dobrą postawę docenił sam Erik ten Hag.

Maxi Oyedele otrzymał niepowtarzalną szansę. Będzie trenował z pierwszym zespołem Manchesteru United

Jak donosi "The Mirror", szkoleniowiec postanowił wyróżnić trzech młodzieżowców i dać im szansę treningów z pierwszą drużyną. W gronie szczęśliwców znalazł się właśnie Oyedele. Oprócz niego z gwiazdami będą trenować Charlie Savage, reprezentant Walii do lat 21, który wrócił z wypożyczenia do Forest Green Rovers oraz Isak Hansen-Aaroen.

Tym samym wspomniana trójka będzie przygotowywać się do nowego sezonu wraz z najlepszymi piłkarzami. Jak na razie skład będzie dość mocno okrojony. W pierwszych pełnych sesjach zabraknie m.in. Deana Hendersona, Lisandro Martineza, Donny'ego van de Beeka i Antony'ego, którzy wracają do zdrowia po kontuzjach.

Ponadto na początku miesiąca na boisku nie pojawią się Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford czy Bruno Fernandes - zawodnicy odpoczywają po meczach, które rozgrywali dla reprezentacji. W połowie lipca wszyscy wspomniani piłkarze wrócą jednak do gry.

Trening z pierwszą drużyną Manchesteru będzie więc świetnym doświadczeniem dla Oyedele. To nie pierwszy raz, kiedy weźmie on udział w takich ćwiczeniach. Podobną szansę otrzymał już w październiku 2022 roku, przed meczem z Omonią Nikozja w rozgrywkach Ligi Europy (4:3). Wówczas piłkarz z bliska przyglądał się grze m.in. Cristiano Ronaldo.

Maxi Oyedele przed szansą na pierwszy występ w zespole ten Haga

Choć Oyedele nie miał jeszcze okazji do debiutu w pierwszej drużynie Manchesteru, to niewykluczone, że taką szansę otrzyma już niedługo. Lipcowe treningi mogą znacząco przybliżyć go do realizacji celu. Tym bardziej że jak na razie klub przeprowadził zaledwie jeden transfer - Masona Mounta - i wciąż poszukuje utalentowanych zawodników.

Oyedele ma też za sobą kilka występów dla młodzieżowej reprezentacji Polski. Zadebiutował w marcu 2022 roku, w drużynie do lat 18. W jej barwach rozegrał jeden mecz, po czym przeniósł się do zespołu do lat 19 - wystąpił już w dziewięciu spotkaniach, ale nie udało mu się zdobyć trafienia ani asysty.