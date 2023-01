Reprezentant Polski opuszcza Manchester United. Ważny krok w karierze

Kariera Maxiego Oyedele nabiera rozpędu. 18-latek, który od dziecka związany jest z Manchesterem United, właśnie wkracza w świat dorosłej piłki. Po udanych występach w drużynach młodzieżowych angielskiego giganta, przyszedł czas na kolejny krok. Oyedele trafił na wypożyczenie do Altrincham FC, zespołu z National League, czyli piątego poziomu rozgrywkowego.

Maxi Oyedele rozpoczyna przygodę z seniorską piłką. Manchester United wypożyczył go do zespołu National League

Defensywny pomocnik zostanie w tym zespole do końca obecnego sezonu. Altrincham nie jest wybitnym zespołem, ale dla młodego piłkarza będzie to cenne doświadczenie. Będzie miał okazję zaznać smaku prawdziwej ligowej rywalizacji. Ta nawet na niższych szczeblach w Anglii jest niesamowicie intensywna i wymagająca. Nikt nie będzie odstawiał nogi tylko dlatego, że jest on wychowankiem "Czerwonych Diabłów" i młodzieżowcem.

Oyedele znalazł się już w kadrze Altrincham na mecz z Maidenhead United, który odbył się we wtorek. Polak całe spotkanie oglądał jednak z ławki rezerwowych. Co pocieszające, jego nowa drużyna wygrała 3:2. Po 26. kolejkach, zajmuje 10. miejsce w tabeli w stawce liczącej 24 drużyny. Oyedele szansę debiutu dostanie być może już w sobotę. Wówczas Altrincham zmierzy się na wyjeździe z Yeovil Town.

Co może cieszyć, Maxi Oyedele cały czas się rozwija. Kilka miesięcy temu zadebiutował w reprezentacji Polski U-18, a jesienią miał okazję trenować z pierwszą drużyną Manchesteru United. Do zajęć włączył go Erik Ten Hag. Oyedele mógł z bliska podpatrywać wielkie postaci, jak choćby Cristiano Ronaldo.

Historia Maxiego Oyedele jest niezwykle interesująca. Mógł grać dla trzech różnych reprezentacji z uwagi na podchodzenie rodziców i miejsce zamieszkania. Jego matka jest Polką, ojciec Nigeryjczykiem, a on sam całe życie wychowywał się w Anglii. Najsilniejszą więź odczuwa jednak z naszym krajem, gdzie nadal mieszka choćby jego babcia. 18-latek zdecydował się na reprezentowanie Polski i jak dotąd zaliczył pięć występów w kadrze U-19.

