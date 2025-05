Tyle Lech Poznań zarobi za mistrzostwo Polski. Gigantyczna kasa!

W ostatniej kolejce mistrzem Polski mógł zostać Raków Częstochowa lub Lech Poznań. Po tym jak Afonso Sousa strzelił gola w 39. minucie, to Lech walkę o mistrzostwo Polski mógł przegrać głównie z samym sobą. To się nie wydarzyło, choć Piast miał w końcówce meczu kilka okazji, po których kibicom z Poznania mogło skoczyć ciśnienie. W 89. minucie Jorge Felix strzelił w słupek. W 93. minucie Mario Gonzalez wybijał piłkę, która już zmierzała do bramki. Lech dał jednak radę dowieźć wynik. Wygrana 1:0 oznaczała początek mistrzowskiej fety!

Lech Poznań nowym mistrzem Polski. Tyle zarobią

Szampany mogły wystrzelić nie tylko w szatni, ale również w gabinetach. Wygrana w Ekstraklasie oznacza, że Lech wie już - mniej więcej - ile zarobi. I są to naprawdę duże pieniądze.

W poprzednim sezonie do mistrza Polski trafiło blisko 32,5 miliona złotych. Do Lecha trafi trochę większa kwota. To wynika głównie z lepszego rankingu historycznego oraz nagrody za Pro Junior System. Jeszcze w połowie maja Jakub Szlendak przedstawił szacunki, w których wskazywał, że Lech zarobi łącznie ok. 35,6 milionów złotych. Do podziału między wszystkie kluby Ekstraklasy jest łącznie ok. 280 milionów złotych.

Dokładne kwoty zapewne już niedługo przedstawi sama Ekstraklasa. Po zakończeniu poprzedniego sezonu stało się to na początku lipca.

Największe pieniądze są jednak w europejskich pucharach. To oczywiście jeszcze nic pewnego, ale jeżeli latem Lech Poznań wywalczyłby awans do Ligi Mistrzów, to za sam awans do fazy grupowej otrzymałby około 20 milionów euro. O duże pieniądze można walczyć nawet w Lidze Konferencji, choć są to oczywiście kwoty dużo mniejsze niż w Lidze Mistrzów. Za dojście do ćwierćfinału tych rozgrywek zarówno Legia jak i Jagiellonia otrzymały nieco ponad 10 milionów euro.