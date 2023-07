Raków znalazł nowego bramkarza. Zaskakujący ruch

Raków czekają spore zmiany. W nowym sezonie zabraknie na ławce Marka Papszuna, który w Częstochowie pracował siedem lat. W tym czasie przeszedł drogę z drugiej ligi do ekstraklasy, gdzie w sezonie 2020/21 i 2021/22 dwa razy sięgał po wicemistrzostwo i Puchar Polski. W minionym sezonie Raków zdobył w końcu mistrzostwo. Drużynę przejął Dawid Szwarga, dotychczasowy asystent. Ale nie będzie miał łatwego zadania, bo wiele się zmieni w zespole.

Drużynę opuścili m.in. Patryk Kun (podpisał kontrakt z Legią), Tomas Petrasek (Motors Jeonbuk Hyundai) czy Sebastian Musiolik (Górnik Zabrze). Na dodatek wiele wskazuje, że odejdzie też Vladan Kovacević, którego kusi Bayer Leverkusen. Bramkarz szybko stał się jedną z największych gwiazd klubu. W minionym sezonie rozegrał 32 mecze, w których zachował aż 19 czystych kont.

Kovacevia ma zastąpić Antonis Tsiftsis z Asterasu Trypolis. - 23-latek trafi do Częstochowy na zasadzie wypożyczenia. Polski klub zagwarantował sobie opcję wykupu Greka - pisze serwis meczyki.pl.

Tsiftsis to wychowanek Asterasu Trypolis. W minionym sezonie zagrał zaledwie siedem meczów. Regularnie bronił dopiero w rozgrywkach grupy spadkowej i jego drużyna uchroniła się przed spadkiem. Grek ogółem w pierwszej drużynie Asterasu rozegrał 45 spotkań.

Ivi Lopez doznał kontuzji w sparingu z Puszczą Niepołomice (4:0) i zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. "Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale obiecuję, że wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Nie ma odwrotu i trzeba wziąć się do roboty. Wrócę bardzo silny" - pisał Hiszpan w mediach społecznościowych, który ma wrócić do gry dopiero za 8-10 miesięcy.

Raków jednak błyskawicznie zareagował na kontuzję Iviego. Mistrzowie Polski zdecydowali się na transfer Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Kosztował aż 1,5 miliona euro.