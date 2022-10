Wreszcie się doczekał. 17-letni Polak trenował z Cristiano Ronaldo i spółką

Maxi Oyedele mógł grać aż dla trzech różnych reprezentacji. Jego matka jest Polką, ojciec Nigeryjczykiem, a całe życie wychowywał się w Anglii. Występujący na pozycji defensywnego pomocnika piłkarz Manchesteru United najsilniejszą więź odczuwa z naszym krajem, dlatego też zdecydował się na granie w biało-czerwonych barwach. Mimo że ma dopiero 17 lat to już występuje w drużynie narodowej do lat 19. Oyedele otrzymał powołanie na mecze eliminacyjne młodzieżowych mistrzostw Europy i pokazał się z bardzo dobrej strony. Wystąpił zarówno w starciu z Bośnią i Hercegowiną (2:0), Estonią (1:0), jak i Włochami (0:1).

Maxi Oyedele wyróżniony. Grał z samym Cristiano Ronaldo

W maju 2021 roku podpisał profesjonalny kontrakt z Manchesterem United. Umowa obowiązuje na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Młodzieżowy reprezentant Polski jest wychowankiem Manchesteru United i od 1 lipca ubiegłego roku występuje w kategorii do lat 18. W tamtejszej Premier League U-18 rozegrał 29 meczów, w których strzelił trzy gole.

Władze klubu są zadowolone z dyspozycji Polaka. W związku z tym Oyedele otrzymał możliwość uczestnictwa w treningu pierwszej drużyny Manchesteru. W czwartek piłkarze Erika ten Haga przygotowywali się do meczu z Omonią Nikozja w rozgrywkach Ligi Europy (4:3) i właśnie wtedy na boisku pojawił się młody zawodnik. Jak donoszą media, defensywny pomocnik uczestniczył w rozgrzewce i wewnętrznej gierce Manchesteru.

Choć Oydele nie miał jeszcze okazji do debiutu w pierwszej drużynie, to niewykluczone, że taką szansę otrzyma już niedługo. Jak na razie angielski klub gra poniżej oczekiwań. W Premier League piłkarze ten Haga zajmują 6. miejsce. Z kolei w Lidze Europy plasują się na drugiej lokacie. Być może holenderski szkoleniowiec poszuka wsparcia w młodzieżowych kadrach Manchesteru. To z kolei szansa dla 17-latka.

Oyedele jest kolejnym Polakiem, który związał się profesjonalną umową z klubami na Wyspach. W przeszłości podobną drogę obrali Tomasz Kuszczak i Mateusz Musiałowski. Pierwszy z nich także związał się kontraktem z Manchesterem United. Z kolei Musiałkowski podpisał profesjonalną umowę z Liverpoolem.