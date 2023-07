Ledwo trafił do Legii, a już planuje odejście. "Chcę się wykazać"

Legia Warszawa powoli buduje kadrę na nadchodzący sezon. Po darmowych transferach Marca Guala z Jagiellonii Białystok oraz Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa niedawno klub ogłosił także ściągnięcie Radovana Pankova, który ostatnio występował w Crvenej Zveździe.

Radovan Pankov nie zamierza zakotwiczyć w Legii na długo

Obrońca po odejściu z Belgradu był rozchwytywany i miał oferty również z Arabii Saudyjskiej i Japonii. Finalnie jednak zdecydował się na przenosiny do warszawskiego klubu. Podpisał z nim trzyletni kontrakt, ale zdradził, że nie zamierza zostać w stolicy zbyt długo i planuje już kolejne ruchy.

- Miałem w Crvenej dobre warunki. Jestem jeszcze młody, chcę się wykazać, widzę to tak, że spędzę w Legii dwa-trzy lata i przejdę do jednej z pięciu najlepszych lig. Jestem w formie, dbam o swoje życie, ciało, więc myślę, że mogę grać do 35-36. roku życia. Mam jeszcze wystarczająco dużo czasu, by przenieść się na Wschód - powiedział w rozmowie z portalem Legia.net. I wytłumaczył, dlaczego odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej. - Bardzo ważną kwestią jest rodzina, z którą nie da się wspólnie pojechać do Arabii Saudyjskiej. Wiecie, jak tam jest, gdy nie mieszkasz w większym mieście. Dzieci i kobiety muszą być jak ninja. Nie podoba mi się to - dodał.

W przeszłości Radovan Pankov był również między innymi piłkarzem Uralu Jekaterynburg, FK Cukaricki i AEK-u Larnaka. W minionym sezonie rozegrał 24 mecze, w których strzelił jednego gola. Serb ma również doświadczenie w europejskich pucharach. Do tej pory rozegrał 16 spotkań w Lidze Europy i Lidze Mistrzów.

Legia Warszawa rozpocznie zmagania w ekstraklasie już 21 lipca. W pierwszej kolejce zagra z ŁKS-em Łódź. Starcie zaplanowane jest na godzinę 20:30. Później stołeczny klub czeka rywalizacja z Ordabasy z eliminacjach do Ligi Konferencji. Pierwszy mecz odbędzie się 27 lipca, a rewanż zaplanowany jest na 3 sierpnia.