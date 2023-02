Włoska dziennikarka powodem wielkiego transferu bramkarza? Media już wiedzą

Loris Karius znany jest głównie z fatalnego występu w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2017/2018, kiedy to popełnił dwa duże błędy przy golach Realu Madryt i ostatecznie jego Liverpool przegrał 1:3. Niemiec nie mógł sobie poradzić psychicznie ze wpadkami w tak ważnym meczu i jego kariera bardzo wyhamowała. W ciągu kilku lat z pierwszego wyboru w finaliście Ligi Mistrzów stał się trzecim bramkarzem Newcastle United, gdzie występuje od lata zeszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

Loris Karius może trafić do Interu Mediolan

Od niedawna Karius jest w związku z Włoszką Dilettą Leottą, prezenterką DAZN, przez wielu uważaną za "najseksowniejszą dziennikarkę świata". Media z Półwyspu Apenińskiego twierdzą, że para jest bardzo zakochana, a Leotta "nigdy nie była tak szczęśliwa". Okazuje się, że miłość do Włoszki może pomóc Niemcowi w rozwoju kariery. Jak informuje portal FCInterNews.it, istnieje szansa, że Karius trafi latem do Interu Mediolan. Powodem takiego ruchu ma być oczywiście jego związek z Leottą. Ponadto działacze klubu z Mediolanu mają szukać zmiennika dla Andre Onany, ponieważ po sezonie prawdopodobnie z zespołu odejdzie Samir Handanović, który planuje zakończenie kariery.

W minioną niedzielę Loris Karius wyszedł w pierwszym składzie Newcastle United w meczu przeciwko Manchesterowi United w finale Pucharu Ligi Angielskiej (0:2). Spowodowane było to zawieszeniem Nicka Pope'a oraz wcześniejszym występem Martina Dubravki (rezerwowy bramkarz) w ekipie Erika ten Haga w tych rozgrywkach. Przed tym meczem Leotta napisała list do Kariusa, który został opublikowany w The Athletic.

"Od pierwszej chwili, kiedy się poznaliśmy, podziwiałam przede wszystkim twoją siłę i odwagę. Opowiedziałeś mi o swojej długiej drodze do odbicia się od dna i sile, z jaką wierzysz w to, kim jesteś. Sprawiło to, że się w tobie zakochałam. Czasami cofnięcie się o krok pomaga w lepszym rozbiegu i jestem pewna, że ten rozbieg poprowadzi cię do lepszego jutra. Nikt tak na to nie zasługuje, jak ty" - czytamy.

Kuriozum roku w Serie A. Gol z połowy boiska... którego nikt nie widział [WIDEO]

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na początku lutego Leotta udzieliła wywiadu tygodnikowi "Nuovo TV", w którym powiedziała, że lepszym wyjściem dla Kariusa byłoby pozostanie w Anglii. - Doradziłam mu, żeby kontynuował grę w Anglii. Po co miałby tu (do Włoch - przyp. red.) przejeżdżać. Premier League jest dużo bogatszą ligą - stwierdziła.

Po 24. kolejkach Serie A Inter jest wiceliderem tabeli z dorobkiem 47 punktów. Do liderującego Napoli traci aż 18 punktów. Newcastle z kolei plasuje się piątym miejscu w Premier League i uzbierało do tej pory 41 punktów, o cztery mniej niż czwarty Tottenham.

Messi zakpił z zasad FIFA The Best. Tak zagłosował. Znów zadrwił ze wszystkich