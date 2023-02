Kuriozum roku w Serie A. Gol z połowy boiska... którego nikt nie widział [WIDEO]

"Ach, jaka szkoda, że państwo tego nie widzieli" - zwykł mawiać Bohdan Tomaszewski, legendarny komentator radiowy, i później telewizyjny. Po wielu latach komentatorzy Eleven Sports sparafrazowali "Pana Bohdana".

- Realizator nam pokazywał coś innego. Czy ja oszalałem? Co się wydarzyło drodzy państwo? 3:0! Szkoda, że państwo i my tego nie widzieliśmy - dziwili się Piotr Dumanowski i Marcin Nowomiejski w trakcie meczu Serie A, w którym Fiorentina mierzyła się z Hellasem.

Była 89. minuta, gdy realizator spotkania nieco przysnął, a Cristiano Biraghi popisał się fenomenalnym uderzeniem z połowy boiska. Włoch słynie z kapitalnej lewej nogi. Zazwyczaj asystuje, ale tym razem wpisał się na listę strzelców (drugi raz w tym sezonie).

Gol Biragiego tylko dobił rywali, bo wcześniej do siatki trafili Antonin Barak oraz Arthur Cabral. To cenna wygrana dla Fiorentiny, która kompletnie zawodzi w tym sezonie. To dopiero siódma wygrana "Violi", która zajmuje 12. miejsce w Serie A, choć miała się bić o europejskie puchary.

Ale sytuacja Hellasu wygląda jeszcze gorzej. Drużyna, która przez lata była solidnym średniakiem i sprawiała kłopoty bogatszym rywalom, teraz walczy o utrzymanie. Na razie zajmuje miejsce 18., zagrożone degradacją do Serie B.

Scudetto dla Napoli na wyciągnięcie ręki

Niemal na pewno mistrzem Włoch zostanie Napoli, które czeka na tytuł od 1990 roku i ma ogromną przewagę nad resztą stawki. Inter Mediolan traci aż 18 punktów do ekipy trenera Luciano Spallettiego.