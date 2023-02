Niesamowity wyczyn Lewandowskiego. Tylko jeden piłkarz mu dorównuje

Robert Lewandowski szybko stał się bardzo ważnym zawodnikiem FC Barcelony. Mimo spadku formy w ostatnim czasie nadal jest najlepszym strzelcem tej drużyny i do tej pory strzelił 25 goli w 31 meczach. Do bariery 20 bramek w sezonie dobił również Harry Kane. Dokonał tego w niedzielnym meczu przeciwko Chelsea (2:0).

Niesamowite statystyki Roberta Lewandowskiego i Harry'ego Kane'a

Okazuje się, że ta dwójka napastników może pochwalić się niesamowitą statystyką. Jako jedyni strzelili co najmniej 20 goli we wszystkich rozgrywkach w każdym z ostatnich dziewięciu sezonów w ligach top 5. Co więcej, Lewandowski przebija pod tym względem Kane'a, ponieważ nieprzerwanie od 2012 roku zdobywa co najmniej 20 bramek w sezonie.

Obaj napastnicy wypadają lepiej również od Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk od 2009 do 2021 roku kończył każde rozgrywki z minimum 20 trafieniami na koncie. W poprzednim sezonie wyłamał się z tej statystyki, ponieważ strzelił tylko 11 goli. Portugalczyk z kolei przeniósł się w styczniu do Al-Nassr i jego wyniki nie są brane pod uwagę.

Robert Lewandowski w najbliższym czasie nie będzie miał okazji do powiększenia dorobku strzeleckiego. Polak nabawił się naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Początkowo hiszpańskie media podały, że nie będzie mógł grać przez co najmniej dwa tygodnie, ale portal Meczyki.pl przekazał, że jego przerwa może być nieco krótsza. Miałoby to oznaczać, że Lewandowski opuściłby jedynie dwa najbliższe mecze FC Barcelony - z Realem Madryt w pucharze i Valencią w lidze.

Harry Kane, który niedawno został najlepszym strzelcem Tottenhamu w historii, nie narzeka na problemy zdrowotne i powinien zagrać w najbliższym meczu angielskiego klubu z Sheffield United w FA Cup. Spotkanie odbędzie się w środę o 20:55.

