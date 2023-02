Messi zakpił z zasad FIFA The Best. Tak zagłosował. Znów zadrwił ze wszystkich

Leo Messi zasłużenie został wybrany najlepszym piłkarzem w plebiscycie FIFA The Best za rok 2022. Zaskoczeniem są z kolei typy Argentyńczyka w trakcie głosowania. Szczególnie zaskakuje nazwisko, które umieścił on na pierwszym miejscu.

3 Fot. Michel Euler / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl