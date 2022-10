Ekspert od mowy ciała ocenił zachowanie Ronaldo. "Pogarda i frustracja"

Nie było zbyt wiele czasu, by obejrzeć Cristiano Ronaldo podczas sobotnich Derbów Manchesteru, bo ten cały mecz spędził na ławce rezerwowych. "Manchester nie pokazał nic innego niż brak szacunku dla Ronaldo. To śmieszne, że trzymają takiego zawodnika poza boiskiem" - awanturował się w pomeczowej analizie Roy Keane, legenda klubu. Być może Ronaldo mógłby wnieść coś nowego do zespołu, a Erik ten Hag nie miał, co stracić, bo w pewnym momencie jego piłkarze i tak przegrywali 1:5.

Cristiano Ronaldo coraz bardziej sfrustrowany. "Niecierpliwy i zły"

Jednak Ronaldo nie pojawił się na murawie, ale operator kamery kilkukrotnie pokazywał nam jego zachowanie. Zdaniem Darrena Stantona, czołowego eksperta od mowy ciała nie było w nim nic oprócz niezadowolenia wynikającego prawdopodobnie z braku gry w starciu z Manchesterem City. Stanowią o tym kilkusekundowe gesty, których przeciętny widz może nie wyłapać

- Jak patrzymy na nagranie Ronaldo, robi on jednostronny uśmiech lewą stroną ust i pufa. To jest emocja pogardy, więc nie ma w nim nic poza pogardą, odrobiną złości, frustracji i zniecierpliwienia na to, co dzieje się na boisku. Siedzi na ławce. Widać, że jest niezadowolony, że nie gra i ma wielkie poczucie desperacji - powiedział w rozmowie z "The Mirror".

Ronaldo niedługo potem zakrył twarz dłońmi. Zdaniem eksperta to już swego rodzaju wybuch frustracji, jeden z najpopularniejszych gestów o tym świadczących.

- Myślę, że Ronaldo zastanawia się, dlaczego nadal jest sadzany na ławce rezerwowych, a nie znajduje się na boisku w kluczowych momentach. Więc ogólnie rzecz biorąc, Ronaldo nie jest szczęśliwym piłkarzem i przewiduję, że tak będzie w wielu meczach w tym roku. Ronaldo w ostatnich miesiącach coraz częściej wydawał się bardzo niecierpliwy, sfrustrowany i zły - dodał Stanton.

Cristiano Ronaldo został niemalże całkowicie wykreślony ze składu Manchesteru United. Dotychczas wystąpił w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pierwszą i jedyną bramkę w tym sezonie strzelił z rzutu karnego w meczu z Sheriff Tyraspol (2:0) w fazie grupowej Ligi Europy. Co więcej, Portugalczyk najczęściej pojawia się na boisku, wchodząc z ławki rezerwowych.

W kolejnym meczu ligowym Manchester United zmierzy się Evertonem. To spotkanie zaplanowano na niedzielę, 9 października o godz. 20:00. Z kolei trzy dni wcześniej piłkarze ten Haga zagrają z Omonią Nikozja w Lidze Europy. Nie wiadomo jednak, czy w którymś z tych spotkań wystąpi Ronaldo.