Cristiano Ronaldo przeżywa trudne chwile. Portugalczyk całkowicie zawodzi w Manchesterze United. 37-letni napastnik wystąpił w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pierwszą i jedyną bramkę w tym sezonie strzelił w meczu z Sheriff Tyraspol (2:0) w 2. kolejce Ligi Europy - zdobył ją z rzutu karnego. Co więcej, Portugalczyk najczęściej pojawia się na boisku, wchodząc z ławki rezerwowych. Eksperci uważają, że wynika to nie tylko ze słabej formy piłkarza, ale także złych relacji z trenerem Erikiem ten Hagiem.

Roy Keane atakuje Manchester United w sprawie Ronaldo. "To śmieszne"

Holenderski szkoleniowiec nie wpuścił Ronaldo na boisko w niedzielnym meczu z Manchesterem City. Piłkarze Pepa Guardioli wygrywali już 4:0. Kibice zastanawiali się, czy i kiedy, ten Hag sięgnie po Portugalczyka. Ostatecznie napastnik nie zagrał ani minuty, a spotkanie zakończyło się przegraną United 3:6. Po meczu Holender tłumaczył się, że nie wpuścił Ronaldo z szacunku dla jego kariery.

To tłumaczenie nie przekonało Roya Keane'a. - Manchester okazuje zupełny brak szacunku dla tego zawodnika. Uważam, że władze klubu powinny pozwolić mu odejść w trakcie letniego okna transferowego. Oczywiście rozumiem, że trener potrzebuje różnych opcji, ale nie możesz zatrzymać Ronaldo i sadzać go na ławce rezerwowych - ocenił były piłkarz Manchesteru United.

- Portugalczyk jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Tego lata miał kilka propozycji od innych klubów. Było czterech, może pięciu zainteresowanych. Ale ten Hag zatrzymał go w drużynie. Później wystawił go w jednym czy dwóch spotkaniach europejskich. Sytuacja będzie jeszcze gorsza, im dłużej będzie trwał sezon. Jeśli Cristiano będzie co tydzień zasiadał na ławce rezerwowych, to będzie dla niego traumatyczne przeżycie. Moim zdaniem, Manchester nie pokazał nic innego niż brak szacunku dla Ronaldo. To śmieszne, że trzymają takiego zawodnika poza boiskiem - kontynuował Keane.

Legendarny piłkarz stwierdził również, że sytuacja z Portugalczykiem może źle wpłynąć na morale drużyny. - Ta sytuacja frustruje Ronaldo. Jego relacje z pozostałymi graczami także mogą ulec pogorszeniu. To nie jest tego typu piłkarz, który dostaje szanse wejścia na murawę, tylko gdy inny zawodnik złapie kontuzje. A w tej chwili tak to właśnie wygląda - zakończył.

W kolejnym meczu ligowym Manchester United zmierzy się Evertonem. To spotkanie zaplanowano na niedzielę 9 października. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:00. Z kolei trzy dni wcześniej piłkarze ten Haga zagrają z Omonią w Lidze Europy. Nie wiadomo jednak, czy w którymś z tych spotkań wystąpi Ronaldo.