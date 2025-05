Wrze wokół Lewandowskiego. "Ławka na przyszły rok"

- Ta kontuzja zdarzyła się w takim trochę słabym momencie dla mnie, ale no to jest futbol, po coś to się dzieje - wyznał Robert Lewandowski po pokonaniu Espanyolu i zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii, odnosząc się do rywalizacji o miano najskuteczniejszego strzelca ligi. - Czy ta drużyna mnie odmłodziła? Oj zdecydowanie. Nie tylko mentalnie, ale zapewne i fizycznie patrząc na moje parametry, to parę lat mniej jest, niż mój wiek i to też mnie cieszy. Nie jest to żadne moje widzimisię, tylko też czuję to po testach - podsumował. Jak się okazuje, na formę fizyczną Polaka zaczynają jednak narzekać fani.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Fani boleśnie przejechali się po Lewandowskim. Mocne słowa

Robert Lewandowski nie może zaliczyć niedzielnego spotkania z Villarrealem do udanych, delikatnie ujmując. Mimo że wyszedł w podstawowym składzie, a w 22. minucie miał znakomitą okazję, by pokonać bramkarza, to zakończył mecz bez gola. Mało tego, nie był zbyt widoczny, co sprawiło, że dość boleśnie rozpisały się o nim hiszpańskie media.

Słowa fanów są jednak jeszcze bardziej wymowne. Spore grono domaga się, by sprowadzić następcę Polaka. "W idealnym świecie pozbylibyśmy się Lewandowskiego i podpisali kontrakt z długoterminowym następcą. Nie mam do niego pretensji, był niesamowity, ale nadszedł czas" - przekazał jeden z użytkowników portalu X.

"Doceniam, ile goli dla nas strzelił i jak bardzo był pomocny we wszystkich rozgrywkach. Ale Robert Lewandowski nie może być w wyjściowym składzie w przyszłym sezonie" - oznajmił kolejny.

Takich komentarzy było jednak zdecydowanie więcej. "Tęsknimy za Ferranem", "to świetny strzelec, ale granie z nim jeszcze jednego sezonu to strzał w stopę", "w drugiej połowie sezonu pokazuje oznaki starzenia się. Potrzebujemy młodszego, głodnego napastnika", "albo się ogarnie, albo ławka na przyszły rok", "nie istnieje, musi zapomnieć o Pichichi", poszukajmy nowej dziewiątki, zanim będzie za późno" - można przeczytać na portalu X

Równolegle do niedzielnego meczu katalońskiego klubu z Villarrealem Real Madryt mierzył się z Sevillą (2:0). Jedną z bramek zdobył Kylian Mbappe, dla którego był to 29. gol w tym sezonie. Lewandowski traci zatem do niego już cztery trafienia, w związku z czym musiałby wydarzyć się prawdziwy cud, by wyprzedził Francuza. Ostatnia kolejka La Liga odbędzie się w niedzielę 25 maja.