Dziennikarz TVP zapowiadał hit ekstraklasy. Nagle poprawił okulary. Nieprzypadkowo

Po sieci krąży nagranie wrzucone przez Mateusza Kurzejewskiego z Ministerstwa Obrony Narodowej, który zauważył wymowne ułożenie palców prowadzącego programu "Panorama". Nietrudno domyślić się, komu kibicuje dziennikarz.

"Elka" na antenie TVP. To nie mógł być przypadek

Panorama to polski program informacyjny, emitowany na antenie TVP 2 od 2 września 1991 roku. Piątkowe wydanie programu prowadził Adam Krzykowski, który ze stacją związany jest od 2009 roku i pod koniec emisji pozwolił sobie na wymowny gest. W ramach informacji przekazał on widzom, że sobotnie wydanie "Panoramy" będzie emitowane na antenie TVP Info, ponieważ na "dwójce" zobaczymy transmisję meczu Lech - Legia. Podczas zapowiedzi dziennikarz poprawił okulary za pomocą palców złożonych w "eLkę", która jest symbolem Legii.

- Panorama jutro o 18.00, ale tylko w TVP Info, w Dwójce bowiem klasyk Lech - Legia. No to cóż, do zobaczenia - słyszymy w opublikowanym na Twitterze przez Mateusza Kurzejewskiego fragmencie.

W bramkarza Legii poleciały butelki. A gracz Lecha zaczął narzekać

Goli nie było, emocji nie zabrakło

Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa zakończyło się remisem 0:0. Dla obu zespołów było to pierwsze bezbramkowe starcie w tym sezonie rozgrywek Ekstraklasy. W trakcie meczu nie gole dawały emocję, a m.in. zachowanie kibiców na trybunach i czerwona kartka Artura Jędrzejczyka. Już dwie minuty po rozpoczęciu gry pojawił się dym, który był częścią oprawy kibiców. Sędzia zmuszony był chwilowo przerwać mecz. Później fani Lecha ciskali z trybun butelkami w kierunku bramkarza Legii Kacpra Tobiasza, a arbiter nie zdecydował się na przerwanie meczu. Dużo emocji wzbudziła także druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka dla Artura Jędrzejczyka za faul na Mikaelu Ishaku.

W konsekwencji bezbramkowego remisu Legia Warszawa przestała być liderem Ekstraklasy. Podopieczni Kosty Runjaicia mają 21 punktów, tyle samo co nowy lider, Pogoń Szczecin, ale są klasyfikowanie na drugiej pozycji. Lech Poznań z 15 punktami na koncie zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli.