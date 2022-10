Napoli może rządzić w Europie. "Zieliński się odradza". A Spaletti zachwycony

Piotr Zieliński strzela, asystuje, kreuje i dyryguje grą. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że reprezentant Polski przeżywa jeden z najlepszych momentów w karierze. Przed przerwą na kadry był niepodważalny w drużynie Luciano Spallettiego, w meczach Lidze Narodów był jednym z najlepszych reprezentantów Polski, a w sobotnim meczu z Torino (3:1) miał asystę.

Odrodzenie Zielińskiego

Piotr Zieliński ma w tym sezonie imponujący bilans. Zagrał w 10 meczach, zdobył trzy gole i miał pięć asyst. Nic więc dziwnego, że 28-letni pomocnik jest bardzo chwalony we Włoszech.

- Jeśli spojrzysz na liczby, lewa strona jest dominującym łańcuchem Napoli. Mario Rui jest w świetnej kondycji, Piotr Zieliński odradza się i jest również Gruzin Chwicza Kwaracchelia. Alfred Schreuder [trener Ajaxu - red.] ma rację, bojąc się tego zespołu. Pomoc Napoli w tej chwili jest już jedną z najlepszych w Europie, nie odbierając niczego innym - powiedział Francesco Marolda, dziennikarz Corriere dello Sport w Radiu Punto Nuovo.

Dodaje również, że Napoli w tym sezonie ma bardzo wartościowych zmienników.

- Napoli ma zmienników o znacznie wyższej wartości niż w przeszłości. Jeśli brakuje Osimhena na przykład są Raspadori i Simeone, którzy utrzymują wysoki poziom w ataku. Jest co najmniej 15-16 piłkarzy w Napoli i Spalletti naprawdę może aspirować do tytułu - dodał Marolda.

Spaletti zachwycony możliwościami zespołu

Zadowolony z jakości kadry jest również Luciano Spalletti, trener Napoli. - Mamy wartościową drużynę. Być może we wtorek zagra 2-3 zmienników. Możemy sobie na to pozwolić. Alfred Schreuder powiedział, że jesteśmy lepsi od Liverpoolu, ale przesadził z komplementami. Nie zmienimy jednak nic w naszym nastawieniu - powiedział Spalletti.

Marolda odniósł się również do najbliższego meczu Ligi Mistrzów: Ajax - Napoli (wtorek, godz. 21).

- Jeśli Napoli wygra, to może być decydujące do kwalifikacji do II rundy. Nadal jest za wcześnie na obliczenia, ale optymizm jest wysoki. I tak nie widzę Liverpoolu w świetnej formie, ale mecz między The Reds i Rangers też nie jest brany za pewniak - dodał Marolda.

Napoli po ośmiu kolejkach jest liderem Serie A. Ma tyle samo punktów co wicelider Atalanta i po trzy punkty przewagi nad Lazio i obrońcą trofeum - AC Milan.