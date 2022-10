Kosztował Atletico 35 mln euro, teraz rapuje o Bogu. "Zapomniałem, ile razy zgrzeszyłem"

Jackson Martinez zaczął zachwycać w Europie od 2012 roku, kiedy to trafił do FC Porto. Jego świetna dyspozycja odbiła się na sporym zainteresowaniu, a kolumbijski napastnik w pewnym momencie był o krok od Milanu. Ostatecznie Martinez dołączył do Atletico Madryt, w którym miał zastąpić Radamela Falcao. Po sześciu miesiącach napastnik trafił do ligi chińskiej i zakończył karierę pod koniec 2020 roku z powodu kontuzji.

Od następcy Radamela Falcao do rapera. Jackson Martinez rapuje o Bogu i swojej wierze

Od zakończenia kariery Jackson Martinez odnajduje się w nowej rzeczywistości. Były kolumbijski napastnik postanowił pójść w stronę hip-hopu i w 2022 roku wydał utwór, w którym rapuje o Bogu i jego wierze. Piosenka o tytule "Jestem w Chrystusie" jest dostępne do odsłuchania od 13 września, a na YouTube uzyskała niemal 14 tysięcy wyświetleń.

"Za każdym razem, gdy usprawiedliwiamy swój grzech, obwiniamy Boga. Grzech nigdy nie jest winą Boga. Nie jest to też wina osoby lub okoliczności, które Bóg wprowadził do naszego życia. Już zapomniałem ile razy zgrzeszyłem. W każdej piosence chcę dać do zrozumienia, że Jezus Chrystus jest moim odpoczynkiem. Każdego dnia chcę o Nim pamiętać" - rapuje Martinez.

Jackson Martinez zaczął się skupiać na tworzeniu muzyki jeszcze przed oficjalnym zakończeniem kariery i wydał swój debiutancki album w 2018 roku o tytule "Nie ulęknę się". - Jak zdefiniowałbym swoją muzykę? Myślę, że najważniejsze w niej jest słowo Boże - mówił Martinez na antenie Movistar.

Nowa twórczość Jacksona Martineza jest doceniana przez Kolumbijczyków. "Niech Bóg nadal się Tobą posługuje, kontynuuj tę podróż" - pisze jeden z internautów. "Piękne teksty, pozostawiają miłą refleksję i zapraszają do pójścia za Bogiem" - czytamy pod teledyskiem. "Jackson, chciałbym Cię zobaczyć na światowej scenie, zdobywającego wszystkie nagrody. Musisz iść do przodu" - dodaje jeden z użytkowników. Teledysk i utwór Jacksona Martineza można obejrzeć poniżej.