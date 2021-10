Wymowna odpowiedź Juergena Kloppa na pytanie dziennikarza. "To byłaby zbrodnia"

Liverpool w sobotę o godzinie 16:00 zagra na Anfield z dobrze spisującym się w Premier League, ekipą Brighton, natomiast już w środę drużynę Juergena Kloppa czeka mecz z Atletico Madryt w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Jeden z dziennikarzy na konferencji zapytał się niemieckiego szkoleniowca, czy zamierza oszczędzić w ligowym meczu Mohameda Salaha, który w ostatnich tygodniach jest w nieprawdopodobnej formie. Egipcjanin w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 15 bramek w 12 meczach i dołożył do tego pięć asyst.

Klopp odpowiedział dziennikarzowi nt. Mohameda Salaha. "Dać mu odpocząć przeciwko Brighton? to byłaby zbrodnia"

Odpowiedź Kloppa była niezwykle wymowna. - Zapomnij całkowicie o pierwszej części pytania, proszę! Dać mu odpocząć przeciwko Brighton? To byłaby zbrodnia! Mo chce grać zawsze przez pełne 90 minut, ale jeszcze nie doszło do tego ani razu - stwierdził trener Liverpoolu.

I dodał: - Brighton jest bardzo dobrą drużyną. Świetnie rozpoczęli sezon, więc jest to dla nas naprawdę wyjątkowy ligowy mecz. Jeśli nie oglądałeś ich meczu z Manchesterem City, to musisz to zrobić, wówczas zrozumiesz, o czym mówię.

"Trzy lata temu był uważany za "jednostrzałowca", którego nie sposób porównywać do Messiego czy Ronaldo. Dzisiaj "The Telegraph" nazywa Mohameda Salaha "najlepszym piłkarzem na świecie" i tak samo mówi o nim Juergen Klopp. I nie jest to kurtuazja, która ma na celu poprawić humor podopiecznemu. Bo trudno wskazać piłkarza, który daje swojemu zespołowi więcej niż Egipcjanin" - pisał Paweł Karpiarz ze Sport.pl.

Liverpool po dziewięciu kolejkach Premier League ma na koncie 21 punktów i jest drugi. Traci tylko jeden punkt do lidera - Chelsea - i jest jedynym angielskim zespołem, który nie przegrał jeszcze ani jednego spotkania. Natomiast Brighton jest piąty w lidze z 15 punktami.