Dziekanowski zaskoczony następcą Michniewicza. "Ewenement na skalę światową"

Czesław Michniewicz został zwolniony z Legii Warszawa po porażce 1:4 z Piastem Gliwice. Jego miejsce zajął Marek Gołębiewski, który do tej pory był odpowiedzialny za zespół rezerw. Debiut nowego trenera miał miejsce w Pucharze Polski w meczu ze Świtem Skolwin (1:0), gdzie Legia absolutnie nie zachwyciła. "Spodziewałem się jednak zmiany w głowach piłkarzy, mentalnego trzęsienia ziemi. Ale i tego nie było" - powiedział na łamach Sport.pl Tomasz Łapiński.

Dariusz Dziekanowski ocenił zatrudnienie Marka Gołębiewskiego. "Ewenement"

Dariusz Dziekanowski wypowiedział się na łamach Interii przed meczem Legii Warszawa z Pogonią Szczecin w 13. kolejce Ekstraklasy. Były piłkarz Legii nie wiąże większych nadziei z zatrudnieniem Marka Gołębiewskiego. "Nie dziwię się dymisji Michniewicza, ale jestem zaskoczony, kto jest jego następcą. Nie wiążę z nią wielkich nadziei. Szanse na to, że Legia odniesie sukces z tym szkoleniowcem oceniam tak, jak to, że trafię 'szóstkę' w totolotka. Ani to uznany trener z zewnątrz, ani człowiek, który przeszedł wszystkie szczeble w klubie" - powiedział.

Były reprezentant Polski w swoim stylu nawiązał też do plotek, wedle których nowym trenerem Legii miał zostać Marek Papszun, obecnie pracujący w Rakowie Częstochowa. "To ewenement, na pewno na skalę światową. Może po prostu szefowie pojechali do Częstochowy na rozmowy ws. Papszuna, ale odjechali z kwitkiem i przypomnieli sobie, że w klubie mają trenera, który kiedyś pracował w Częstochowie. Co prawda w Skrze, a nie w Rakowie, ale miasto się zgadza i jest wspólny mianownik" - dodał Dziekanowski.

Ekspert wcześniej na łamach "Przeglądu Sportowego" stwierdził, że Papszun będzie idealnym następcą Czesława Michniewicza. Debiut Marka Gołębiewskiego w Ekstraklasie nastąpi w niedzielę 31 października, kiedy to Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie dostępne do obejrzenia w TVP Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Premium. Legia zajmuje 15. miejsce z dziewięcioma punktami i ma punkt przewagi nad strefą spadkową.