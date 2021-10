Jorginho zdradził, na kogo oddałby głos w Złotej Piłce. "Ponadprzeciętna inteligencja"

Za nami już głosowanie dziennikarzy, którzy wybiorą zwycięzcę Złotej Piłki w 2021 roku. W mediach pojawiły się rzekome przecieki z wynikami, ale nie są one podobne. W jednym z nich najwięcej głosów zebrał Robert Lewandowski, a w drugim Leo Messi. To właśnie ta dwójka jest uznawana za głównych faworytów do zdobycia tej nagrody. Ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 29 listopada w paryskim Theatre du Chatelet.

Jorginho zdradził, na kogo zagłosowałby w plebiscycie Złotej Piłki. Wskazał gwiazdę ligowego rywala

Jorginho udzielił wywiadu portalowi ESPN przed meczem Chelsea z Newcastle United w 10. kolejce Premier League. Pomocnik został poproszony o wskazanie faworyta do zdobycia Złotej Piłki, z wyłączeniem siebie oraz N'Golo Kante. "Ja bym zagłosował na Jorginho. Jeśli ja tego nie zrobię, to kto odda na mnie głos? Chcę mieć przynajmniej jeden głos! Oczywiście żartuję. Ja bym zagłosował na Kevina De Bruyne, w ostatnich kilku latach pokazuje piękną piłkę. Jest zawodnikiem z ponadprzeciętną inteligencją" - powiedział.

Jorginho dołączył do Chelsea latem 2018 roku na osobistą prośbę Maurizio Sarriego, który wówczas dowodził ekipą The Blues. Reprezentant Włoch opowiedział o tym, jak musiał się dostosować do nowych realiów. "Zawsze ja starałem się dostosować do realiów Premier League, a nie na odwrót. Nauczyłem się tutaj większej intensywności oraz częstszej gry fizycznej. Ja do tej pory nie byłem tak dobrze zbudowany, aby odpowiednio poradzić sobie na poziomie Premier League. Ale wziąłem to na klatę i dodałem te aspekty do swojego stylu gry" - dodał.

29-letni pomocnik sięgnął w 2021 roku po puchar Ligi Mistrzów, Euro 2020 oraz Superpuchar Europy, ale otrzymał też nagrodę dla najlepszego zawodnika roku od UEFY. Kontrakt Jorginho z Chelsea jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Włoch zagrał w 12 spotkaniach w tym sezonie, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę.