Michał Karbownik może zmienić klub. Krajowy potentat jest zainteresowany

Jakub Moder strzelił swojego pierwszego gola dla Brighton&Hove Albion (potrzebował na to 16 meczów). Polski pomocnik wpisał się na listę strzelców w 9. minucie zwycięskiego meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Cardiff City (2:0). Zarówno Moder, jak i Michał Karbownik, rozegrali w tym spotkaniu pełne 90 minut. Dla byłego piłkarza Legii Warszawa był to dopiero pierwszy w tym sezonie i drugi w ogóle oficjalny występ w koszulce "Mew". I niewykluczone, że ostatni. Przynajmniej na jakiś czas.

Karbownik trafi do Olympiakosu?

Jak informuje serwis meczyki.pl,Karbownikiem interesowały się czołowe kluby z Belgii i Holandii, a obecnie Polaka chce ściągnąć Olympiakos Pireus. Grecy szukają uniwersalnego zawodnika, a Karbownik może grać zarówno w pomocy, jak i w defensywie. Nie chodzi jednak o transfer, a o wypożyczenie. Na razie nie wiadomo, czy piłkarz i Brighton będą zainteresowane podjęciem negocjacji z Olympiakosem.

Olympiakos to grecka potęga. Na swoim koncie ma aż 46 mistrzostw kraju, a także 26 Pucharów Grecji. Kadra zespołu jest wyceniana na około 120 milionów euro.

Karbownik to wychowanek Legii Warszawa. 20-latek został sprzedany do Anglii rok temu za około pięć milionów euro, ale od razu został wypożyczony do stołecznego klubu. W Brighton pojawił się dopiero w styczniu.

Karbownik ma na swoim koncie także trzy mecze w reprezentacji Polski.