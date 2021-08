West Ham rozbił Leicester! Klub Fabiańskiego liderem Premier League

W meczu kończącym 2. kolejkę Premier League spotkały się dwa zespoły, które wygrały swoje pierwsze spotkania. West Ham zwyciężył na wyjeździe z Newcastle 4:2, a Leicester skromnie pokonało na własnym boisku Wolverhampton 1:0.

W poniedziałkowy wieczór w Londynie zdecydowanie lepsza na boisku była drużyna Davida Moyesa, która na prowadzenie wyszła w 26. minucie gry, gdy po płaskim dośrodkowaniu Saida Benrahmy do siatki trafił Hiszpan Pablo Fornals.

Tuż przed końcem gry "Lisy" z Leicester otrzymały kolejny cios, gdy po interwencji VAR sędzia Michael Oliver wyrzucił z boiska Ayoze Pereza za brutalny faul na strzelcu bramki dla gospodarzy.

W drugiej połowie było jeszcze więcej emocji. Najpierw koszmarny błąd popełnił stoper Leicester Caglar Soyuncu, który wycofując piłkę do bramkarza podał ją do rywala, którym był Michail Antonio. Anglik świetnie to wykorzystał, idealnie ją wykładając nabiegającemu Saidowi Benrahmie, który dopełnił formalności.

W 70. minucie grający w osłabieniu goście nieoczekiwanie zdobyli bramkę kontaktową za sprawą Youriego Tielemansa, ale na odpowiedź West Hamu nie trzeba było długo czekać. I to podwójną odpowiedź, bo dwa gole w ciągu czterech minut strzelił Michail Antonio, który dwukrotnie znakomicie zachował się w polu karnym po zagraniach Declana Rice'a oraz Vladimira Coufala i z bliska nie dał Kasperowi Schmeichelowi żadnych szans.

West Ham United rozbił na własnym stadionie Leicester City aż 4:1 i dzięki temu z kompletem punktów po dwóch kolejkach został liderem Premier League.