Tak polski talent robi karierę w Anglii. "Mówili mi, że jestem głupi"

Kacper Łopata ma 19 lat i występuje na pozycji środkowego obrońcy. Ma za sobą dwa występy w reprezentacji Polski U-19. Urodzony w Krakowie wysoki stoper (192 cm wzrostu) występował w zespołach: St Vallier AFC, Southampton, Bristol City, Yeovil Town, South Gloucestershire and Stroud College, a także Brighton&Hove Albion.

"Mówili mi, że jestem głupi"

Łopata 10 sierpnia tego roku zadebiutował w pierwszej drużynie Sheffield United (występującej w Championship). Jego zespół w I rundzie League Cup pokonał Carlisle 1:0, a Polak zagrał 90 minut.

- Cieszę się z tego meczu. Od tamtego momentu grałem w drużynie U23, ale wierzę że niedługo znowu wystąpię w pierwszej. Chcę udowodnić trenerowi, że może mi zaufać. Nieważne jaką szansę dostanę, chciałbym ją jak najlepiej wykorzystać - przyznaje Łopata w rozmowie z "TVP Sport".

Podkreśla, że jest bardzo ambitny i zawzięty.

- Pamiętam jak w szkole w Anglii nauczyciel hiszpańskiego powiedział mi, że nie zdam. Nie cierpiałem wtedy hiszpańskiego, ale chciałem mu udowodnić, jak bardzo się myli. I zdałem. Tak już mam – gdy ktoś mi mówi, że czegoś nie zrobię, pokazuję iż nie miał racji. W wieku trzynastu-czternastu lat miałem nauczycieli, którzy mi mówili, że gdybym był dobrym piłkarzem, trenowałbym w Manchesterze United. Zdawałem sobie jednak sprawę z tego, że oni nie wiedzą, jak ciężko pracuję i ile poświęcam - dodaje Łopata.

W młodości nie miał łatwo wśród kolegów, bo nie lubił imprez oraz alkoholu.

- W wieku kilkunastu lat ludzie zaczynają imprezować, pić. A ja odmawiałem i często mi się za to obrywało od kolegów. Mówili mi, że jestem głupi i złośliwie pytali, po co tak trenuję, skoro nie idę nigdzie dalej. Czułem się wtedy niezrozumiany, ale wyszło mi to na dobre - opowiada Łopata.

Wspomina również nieudany epizod w Zagłębiu Sosnowiec. - Rozczarowało mnie podejście zarządu klubu do młodych zawodników. Zaoferowano mi trzyletni kontrakt i odmówiłem. Miałem spotkanie z prezesem i dyrektorem klubu i powiedziano mi wprost, że jeśli nie podpiszę, nie będę grał. Doszło tam do takiego momentu, że nie chciałem przychodzić na treningi, tylko grać i iść do domu. Spotkania i rozmowy bardzo mnie męczyły. To wszystko mnie wręcz nękało - przyznaje Łopata.

Na pytanie gdzie widzi siebie za kilka lat odpowiada: "W reprezentacji Polski i klubie Premier League".