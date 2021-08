Harry Kane poza kadrą Tottenhamu na mecz z City. Kibice zaśpiewali mu kilka słów

Saga transferowa z Harrym Kanem w roli głównej ciągnie się już od jakiegoś czasu. Temat ewentualnego odejścia napastnika Tottenhamu pojawiał się w mediach już wielokrotnie w ostatnich miesiącach. Wydaje się jednak, że tym razem Kane rzeczywiście jest bliski odejścia z klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Kapitan zespołu i reprezentacji Anglii w zeszłym tygodniu odmówił powrotu do treningów z drużyną, co miało być sygnałem dla londyńczyków, że napastnik naprawdę chce opuścić klub tego lata. Pierwsze informacje o woli Kane'a pojawiły się jeszcze przed Euro 2020. Napastnik ma być sfrustrowany niemożliwością walki o trofea w obecnym klubie.

James Milner spoliczkował kolegę z Liverpoolu [WIDEO]

Ostatecznie Anglik wrócił do treningów w sobotę, jednak były to zajęcia indywidualne, bo napastnik przebywał w izolacji po powrocie z wakacji na Bahamach. Do treningów z całym zespołem Kane ma wrócić w piątek i wydawało się, że znajdzie się on wśród rezerwowych na pierwszy mecz sezonu.

Harry Kane poza kadrą na mecz Tottenhamu. Transfer kwestią czasu?

Tak się jednak nie stało. Kane znalazł się poza kadrą na to spotkanie. – Kontynuuje swoje przygotowania. Harry musi pracować, trenował dzisiaj i będzie to robił aż do czasu, w którym będzie gotowy. Czy jest na stadionie? Trenował rano, nie znam jego planów – mówił przed meczem trener Tottenhamu, Nuno Espirito Santo.

Oczywiście, wielu kibiców i dziennikarzy nie daje wiary słowom trenera i jest przekonanych, że nieobecność Kane'a jest spowodowana tym, że wkrótce może dojść do hitowego transferu. "Harry Kane będzie najprawdopodobniej jedynym piłkarzem Anglii, który zagrał w pierwszym składzie w finale Euro 2020 i nie znajdzie się w kadrze w ten weekend, zatem urlop albo wypoczynek nie może być usprawiedliwieniem" – napisał na Twitterze Seb Stafford-Bloor, dziennikarz "The Athletic".

Harry Kane o krok od Manchesteru City. Będzie rekord transferowy?

"The Times" informuje, że Manchester City jest gotowy zapłacić za Kane'a aż 120 milionów funtów. Byłby to rekordowy transfer na Wyspach Brytyjskich. Tym samym mistrzowie Anglii pobiliby własny rekord, który ustanowili kilkanaście dni temu, sprowadzając z Aston Villi Jacka Grealisha za 100 milionów funtów.

Była gwiazda Arsenalu brutalnie podsumowała "Kanonierów"

Chociaż w tym tygodniu Tottenham nie podjął rozmów z Manchesterem City, to brytyjskie media informują, że mistrzowie Anglii są przekonani, że londyńczycy zmienią zdanie po pierwszym meczu sezonu. W tym zaskakująco lepsi okazali się jednak piłkarze Tottenhamu, którzy pokonali Manchester City 1:0 po golu Sona. "Harry Kane, czy ty to widzisz?" - śpiewali kibice na trybunach.