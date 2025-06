A jednak! Media: Lewandowski podjął nagłą decyzję ws. meczu reprezentacji Polski

- Chciałbym, żeby tu był, w tym meczu, ale go nie ma - mówił Kamil Grosicki, nawiązując do absencji Roberta Lewandowskiego na czerwcowym zgrupowaniu. To właśnie wtedy, a konkretnie w piątkowym spotkaniu z Mołdawią, skrzydłowy zagra po raz ostatni w kadrze. I choć wydawało się to nierealne, to dziennik "Fakt" i portal Meczyki.pl poinformowały, że Lewandowski jednak przyleci na mecz do Chorzowa.