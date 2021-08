Ostra reakcja Guardioli na słowa Kloppa. "Niech idą do sądu"

Pep Guardiola odniósł się do słów Juergena Kloppa, który skomentował politykę dokonywania wielomilionowych transferów przez takie kluby jak Manchester City. Hiszpański menedżer stwierdził, że jeśli Niemiec nie zgadza się z takim sposobem wzmacniania zespołu, to "może iść z tym do sądu".

3 Fot. Alastair Grant / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl