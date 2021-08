James Milner spoliczkował kolegę z Liverpoolu [WIDEO]

W sobotę Liverpool rozegrał pierwszy mecz w nowym sezonie. Zespół Juergena Kloppa wygrał pewnie 3:0 z Norwich po trafieniach Diego Joty, Mohameda Salaha oraz Roberto Firmino. Mimo pewnego zwycięstwa w jednej z sytuacji, nerwy puściły kapitanowi zespołu Jamesowi Milnerowi.

Mocna reakcja Jamesa Milnera. Spoliczkował kolegę z zespołu [WIDEO]

W pierwszym składzie zespołu wyszedł Kostas Tsimikas, który przeszedł do klubu latem 2020 roku z Olympiakosu za 13 milionów euro. W meczu z Norwich obrońca zastąpił kontuzjowanego Andy'ego Robertsona. W jednej sytuacji Grek zachował się nieodpowiedzialnie i stracił piłkę, po której Norwich miało groźną sytuacją. Ostatecznie bramka nie padła, ale nie przeszkodziło to Milnerowi przywołać zawodnika do porządku.

Telewizyjne kamery uchwyciły moment, kiedy to Milner podchodzi do Tsimikasa, wrzeszczy na niego i uderza ręką w głowę. Po reakcji Greka widać, że spodziewał się takiego zachowania ze strony kapitana Liverpoolu.

Całościowo występ Greka był jednak udany. Po meczu pochwalił go szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp. - Przez co najmniej 80 minut grał bardzo dobrze, był zaangażowany w ofensywie i dobrze bronił. W pewnym momencie ktoś wyciągnął mu wtyczkę, ale to normalne po tak długim okresie bez gry, więc jego debiut oceniam pozytywnie - powiedział.

W ubiegłym sezonie Tsimikas był rezerwowym Liverpoolu. Zawodnik łącznie rozegrał 225 minut w siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Od pierwszej minuty zagrał jedynie w dwóch meczach fazy grupowej Ligi Mistrzó.