Była gwiazda Arsenalu brutalnie podsumowała "Kanonierów"

Jeszcze kilka lat temu Arsenal był w czołówce ligi angielskiej. W sezonie 2015/16 sięgnął po wicemistrzostwo kraju. Później było coraz gorzej. Arsenal dwa razy zajął piąte miejsce, raz szóste, a ostatnie dwie kampanie zakończył na ósmej lokacie. Na razie nie wygląda też na to, aby w tym roku miało być wiele lepiej. Arsenal przegrał pierwszy mecz w sezonie z beniaminkiem Brentford 0:2.

Występ londyńczyków dosadnie skomentował Emmanuel Petit, który w sezonie 1997/98 zdobył z klubem mistrzostwo Anglii. Powoli tracę zainteresowanie Arsenalem, ponieważ ten sposób gry nie generuje żadnych emocji. Nie dają mi żadnych emocji i nie rozumiem trajektorii, jaką zespół obrał w ciągu ostatnich kilku lat. Zaczęło się to parę lat temu jeszcze za Arsene'a Wengera i trwa dalej za kadencji jego następców.

Według Petita problemem Arsenalu są też nietrafione transfery. Londyńczycy wydali w tym okienku transferowym około 75 milionów funtów na Nuno Tavaresa, Alberta Sambi Lokongę i Bena White'a, ale żaden z nich delikatnie mówiąc nie zachwycił w pierwszym meczu sezonu. Arsenal od 2017 roku nie gra w Lidze Mistrzów i przez to ma problemy ze ściągnięciem do siebie najlepszych piłkarzy. – Zobaczymy, jakie profile będą mieli ci piłkarze, ale z wczorajszego meczu mogę wywnioskować, że słabości Arsenalu są takie same, jakie były od lat, szczególnie w defensywie to było fiasko. Najgorsze jest to, że Arsenal nie jest już atrakcyjnym klubem. Kto chce tam pojechać? – pytał retorycznie były piłkarz.

Arsenal zanotował kiepski start rozgrywek, a kalendarz jest dla klubu nieubłagany. W następnej kolejce Arsenal zmierzy się w derbach Londynu ze zwycięzcą Ligi Mistrzów – Chelsea. Z kolei za dwa tygodnie czeka ich wyjazd na Etihad Stadium, gdzie zmierzą się z mistrzami Anglii – Manchesterem City.

