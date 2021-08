Rekordowy transfer w Premier League na dniach! Manchester City gotowy na super ofertę

Wydaje się, że Harry Kane jest coraz bliżej odejścia z Tottenhamu. Kapitan klubu i reprezentacji Anglii w zeszłym tygodniu odmówił powrotu do treningów z drużyną, co miało być sygnałem dla londyńczyków, że napastnik naprawdę chce opuścić klub tego lata. Pierwsze informacje o woli Kane'a pojawiły się jeszcze przed Euro 2020. Napastnik ma być sfrustrowany niemożliwością walki o trofea w obecnym klubie.

Ostatecznie Anglik wrócił do treningów w sobotę, jednak były to zajęcia indywidualne, bo napastnik przebywał w izolacji po powrocie z wakacji na Bahamach. Do treningów z całym zespołem Kane ma wrócić w piątek i jest bardzo prawdopodobne, że znajdzie się on wśród rezerwowych na pierwszy mecz sezonu, w którym Tottenham podejmie Manchester City.

Kane oczekuje transferu do Manchesteru City

Nie oznacza to jednak, że Anglik chce zostać w obecnym klubie. "The Times" poinformował, że Kane podtrzymuje wolę opuszczenia Tottenhamu, a Manchester City zrobi wiele, by go pozyskać. Mistrzowie Anglii potrzebują skutecznego napastnika, po tym jak latem klub opuścił Sergio Aguero, który podpisał kontrakt z FC Barceloną.

"The Times" informuje, że Manchester City jest gotowy zapłacić za Kane'a aż 120 milionów funtów. Byłby to rekordowy transfer na Wyspach Brytyjskich. Tym samym mistrzowie Anglii pobiliby własny rekord, który ustanowili kilkanaście dni temu, sprowadzając z Aston Villi Jacka Grealisha za 100 milionów funtów.

Chociaż w tym tygodniu Tottenham nie podjął rozmów z Manchesterem City, to brytyjskie media informują, że mistrzowie Anglii są przekonani, że londyńczycy zmienią zdanie po pierwszym meczu sezonu, w którym oba kluby zagrają ze sobą. Początek spotkania Tottenham - City w niedzielę o godzinie 17:30.